Alzheimer: novo medicamento que retarda perda cognitiva chega ao Brasil
Remédio tem benefícios modestos, alto custo e necessidade de acompanhamento rigoroso devido ao risco de efeitos colaterais graves
O novo tratamento para pacientes em estágios iniciais da doença de Alzheimer, que retarda a perda cognitiva, chamado Kisunla (donanemabe), da Eli Lilly, começará a ser disponibilizado no Brasil. Por enquanto, o medicamento, que tem alto custo, poderá ser acessado em poucos locais e apenas em clínicas e hospitais particulares. Não há previsão para incorporação da terapia no Sistema Único de Saúde (SUS) ou cobertura obrigatória pelos planos de saúde.
O remédio foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em abril deste ano e faz parte de uma nova geração de fármacos para o Alzheimer depois de mais de duas décadas. Ele é um anticorpo monoclonal que elimina as placas de beta-amiloide, uma proteína que se acumula no cérebro de pacientes com a doença.
O medicamento é indicado apenas para pacientes com comprometimento cognitivo leve ou demência leve associados ao Alzheimer. Ele é injetável de forma intravenosa mensalmente em ambiente clínico ou hospitalar. A duração do tratamento vai da eliminação da placa no cérebro até no máximo 18 meses, a depender do acompanhamento e da indicação médica.
Nos estudos clínicos, pacientes tratados com o Kisunla apresentaram uma progressão clínica da doença até 35% menor em comparação com os participantes que receberam placebo ao longo do estudo, que durou 18 meses, o que correspondeu a um atraso de 4,4 meses no declínio cognitivo. De modo geral, houve uma redução de 37% no risco de progredir para a próxima fase da doença no período.
O remédio é vendido em frascos de 350 mg da substância cada. O tratamento começa com 700 mg (dois frascos) por mês nas primeiras três doses e depois aumenta para 1.400 mg (quatro frascos) mensais até o final. Dados de acompanhamento de três anos do uso da terapia sugerem que benefícios continuam mesmo após o término do tratamento.
Um dos primeiros lugares a oferecer o remédio no Brasil será a Dasa, que a partir do início de setembro terá o Kisunla disponível nas unidades do Alta Diagnósticos em São Paulo e no Rio de Janeiro. Os valores começarão a partir de R$ 8 mil, o que inclui a medicação, o neurologista que vai acompanhar o paciente e a infraestrutura necessária para aplicação do remédio. Cada sessão de infusão leva cerca de 30 minutos, seguidos de mais meia hora de observação.
O neurologista Diogo Haddad, coordenador do Núcleo de Memória do Alta Diagnósticos, reforça que o Kisunla “exige acompanhamento médico rigoroso”, mas que ele “já demonstrou resultados interessantes em estudos clínicos para um grupo de pacientes específico com doenças iniciais”.
Um dos pontos de atenção é que o remédio, ainda que seja uma nova fronteira no tratamento do Alzheimer, tem efeitos colaterais significativos. Nos estudos, por exemplo, houve casos de hemorragias (sangramento) e edemas (inchaço) cerebral associados ao tratamento, inclusive de óbitos.
Por isso, Ivan Okamoto, neurologista do Núcleo de Excelência em Memória (Nemo) do Einstein, em São Paulo, conta que há um acompanhamento importante com ressonâncias magnéticas periódicas. Ele já tratou cerca de 15 pacientes no hospital que importaram o remédio, e um recentemente que conseguiu adquirir o fármaco no Brasil.
— Há um cuidado que se precisa ao tomar essa medicação que é ter uma busca ativa pelos efeitos colaterais, com ressonâncias periódicas e depois reavaliações periódicas. E principalmente a seleção do paciente, que é criteriosa. Não é uma medicação para todo paciente com Alzheimer. É um grupo numa fase muito leve, muito inicial. Fazemos até um rastreamento genético, porque sabemos que alguns grupos genéticos têm mais risco de efeitos graves — explica.
Além de estar num estágio leve e não ter os genes que elevam os riscos do tratamento, os pacientes precisam passar por exames que confirmam a presença das placas amiloides no cérebro. Esses testes, no entanto, não são amplamente acessíveis no país.
Dnit multa empresa em R$ 740 mil por descumprir contrato no Acre e suspende licitações por 3 meses
Matera Engenharia Ltda. foi penalizada por não executar totalidade dos serviços previstos em contrato de 2023; decisão foi publicada no Diário Oficial da União
O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) aplicou uma multa de R$ 739.556,28 à empresa Matera Engenharia Ltda. por descumprir cláusulas do Contrato nº 517/2023, firmado para obras no Acre.
A decisão, publicada nesta segunda-feira (2) no Diário Oficial da União, também impede a empresa de licitar ou contratar com a administração pública federal por três meses.
A penalidade, assinada pelo coordenador de Engenharia do Dnit/AC, João Nicácio Rodrigues Neto, foi baseada na não execução integral dos serviços previstos. A Superintendência do Dnit no Acre destacou que a medida visa garantir o cumprimento das obrigações contratuais e a qualidade das obras de infraestrutura no estado.
A empresa terá direito a defesa administrativa, mas ficará suspensa de novas participações em licitações federais durante o período determinado.
MEC libera R$ 23,1 milhões para criar 4,7 mil vagas em tempo integral no Acre
Recursos do Fundeb serão destinados a escolas de ensino fundamental e médio; Cruzeiro do Sul é o município mais beneficiado, com R$ 1,95 milhão para 288 novas matrículas
O Ministério da Educação (MEC) autorizou o repasse de R$ 23,1 milhões ao Acre para a criação de 4.763 novas matrículas em tempo integral no ensino fundamental e médio. Os recursos, liberados por meio do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica), priorizam escolas com projetos pedagógicos alinhados à Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e comunidades em situação de vulnerabilidade social.
A medida, formalizada pela Portaria MEC nº 605, publicada na semana passada no Diário Oficial da União, visa ampliar a jornada escolar para pelo menos sete horas diárias. Além do repasse ao estado, municípios acreanos receberão valores diretamente – Cruzeiro do Sul lidera com R$ 1,95 milhão para 288 vagas.
Os recursos incluem apoio a atividades esportivas, culturais e modalidades inclusivas, como educação indígena e quilombola.
O investimento segue regras de prestação de contas e será monitorado para garantir maior acesso e permanência dos estudantes na rede pública.
Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 14 milhões
As seis dezenas do concurso 2.909 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.
O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 14 milhões.
O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.
O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.
