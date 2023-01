Álvaro Miguéis começa a montar o Humaitá para a estreia na Copa Verde

A diretoria do Rio Branco realizou uma avaliação e mesmo com três goleiros contratados resolveu trazer mais uma atleta para a posição. Na tarde desta segunda, 23, o Estrelão anunciou a contratação do goleiro Marcão, ex-Humaitá. O atleta deve desembarcar na capital acreana no próximo sábado, 28.

Marcão perde espaço

Marcão começou a temporada de 2022 como titular do Humaitá, mas a eliminação na Copa do Brasil para o Brasiliense, do Distrito Federal, foi “colocada na conta” do goleiro e por isso ele ficou na reserva no restante do ano.

Dois períodos

Com treinos em dois períodos nesta segunda, no José de Melo, o elenco do Rio Branco iniciou a segunda semana de preparação visando a disputa da temporada de 2023.

