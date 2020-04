O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) formalizou nesta semana novas regras para a solicitação de isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020. Entre as principais medidas divulgadas no novo edital, está a concessão da taxa de inscrição do exame de forma gratuita para os estudantes que não conseguiram fazer a solicitação no tempo determinado pela instituição. Segundo o presidente do Inep, Alexandre Lopes, a medida é destinada para os estudantes que atendem aos critérios estabelecidos no novo edital.

“Foi para permitir que a gente possa conceder a isenção para aqueles que não conseguiram pedir a tempo. Tem o enquadramento legal, ou seja, que tem direito a gratuidade. E são aqueles alunos concluintes do terceiro ano do ensino médio em escola pública, os alunos que cursaram o ensino médio em escolas públicas, bolsistas integrais em escolas particulares e aqueles em situação de vulnerabilidade e baixa renda”.

Outra medida importante divulgada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) foi a adiamento da versão digital do Enem 2020. A nova data da prova na versão eletrônica será nos dias 22 e 29 de novembro deste ano. O presidente do Inep, Alexandre Lopes, detalha os benefícios do formato digital para os estudantes.

“Primeiro que com a aplicação do Enem em papel, você tem apenas uma aplicação do Enem por ano. E quem perde o Enem ou vai mal na prova, tem que esperar um ano para fazer a prova novamente. Com o Enem digital, a gente vai poder fazer várias provas ao longo do ano. Então, o aluno vai escolher qual a data que ele quer fazer a prova. O aluno tentou no final do ano e não conseguiu. Ele não vai precisar esperar o ano inteiro. Ele vai poder fazer na prova seguinte, quando o modelo digital estiver mais implementado, com mais datas”.

Para os estudantes que optarem pela prova imprensa do Enem 2020, o calendário continua o mesmo. A prova está prevista para os dias 1º e 8 de novembro deste ano.

Para mais informações acesse:portal.inep.gov.br.