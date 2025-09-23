Alunos flagrados consumindo maconha em escola de Cruzeiro do Sul responderão por tráfico de drogas

Polícia Civil vai pedir prisão preventiva dos envolvidos; delegado defende que consumo em instituição de ensino configura crime mais grave

A Polícia Civil investiga um caso de consumo de entorpecentes dentro de uma escola em Cruzeiro do Sul, onde alunos foram flagrados fumando maconha nas dependências da instituição. De acordo com o delegado Heverton Carvalho, os envolvidos responderão criminalmente por tráfico de drogas, mesmo com a pequena quantidade apreendida, por o crime ter ocorrido dentro de uma instituição de ensino.

“Indivíduos que foram flagrados consumindo maconha na escola vão responder criminalmente pelo delito de tráfico de drogas. Provavelmente, amanhã serão submetidos à audiência de custódia, e o Poder Judiciário vai decidir se responderão presos ou em liberdade”, afirmou o delegado. “A Polícia Civil vai representar pela manutenção da prisão e conversão em prisão preventiva, porque não podemos permitir que no ambiente escolar haja consumo e oferta de entorpecentes a outros estudantes.”

Heverton Carvalho reforçou a importância das denúncias por parte da comunidade escolar e pediu que pais, professores e diretores acionem a Polícia Militar para que casos semelhantes sejam imediatamente encaminhados à Polícia Civil.

“Nosso objetivo é proteger o ambiente escolar, garantindo que seja um espaço de estudo e formação, evitando que drogas destruam vidas e comprometam o futuro dos jovens”, concluiu o delegado. Os alunos flagrados serão apresentados à Justiça nas próximas horas.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários