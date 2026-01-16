Cotidiano
Alunos do IFAC de Sena Madureira se destacam no Enem 2025 com altas notas na redação
Resultados divulgados pelo instituto mostram desempenho entre 760 e 900 pontos; direção comemora e reforça papel da educação pública no interior
Estudantes do Instituto Federal do Acre (IFAC), campus Sena Madureira, alcançaram notas expressivas na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, variando de 760 a 900 pontos. Os resultados foram divulgados nas redes sociais oficiais da instituição e destacam alunos que superaram os 800 pontos, com casos de 880 e 900.
A direção do IFAC parabenizou os estudantes e ressaltou que os resultados refletem o trabalho pedagógico desenvolvido pelos professores e o empenho dos jovens. A redação é uma das etapas mais decisivas do exame, avaliando competências como argumentação, coesão e domínio da norma culta.
A conquista é celebrada como um fortalecimento da educação pública no interior do Acre, evidenciando a capacidade das escolas técnicas estaduais de preparar os alunos para processos seletivos de alto nível.
Barco naufraga em igarapé de Feijó e vídeo do acidente circula nas redes sociais
Embarcação conhecida como “batelão” afundou no Igarapé Diabinho nesta sexta (16); não houve vítimas, apenas danos materiais
Um barco conhecido como “batelão” naufragou no Igarapé Diabinho, em Feijó, no interior do Acre, nesta sexta-feira (16). O vídeo do acidente, que circula nas redes sociais, mostra populares tentando recuperar pertences enquanto a embarcação permanece parcialmente submersa.
Segundo informações preliminares, o barco pertence a um morador de Envira, no Amazonas. Não houve vítimas — apenas prejuízos materiais. O incidente ocorreu próximo à ponte que liga Feijó ao projeto Envira e reforça o alerta sobre a segurança da navegação durante o período de cheia dos rios na Amazônia.
A causa do naufrágio ainda não foi esclarecida. O proprietário da embarcação ficou bastante abalado, conforme relatos locais. O caso ganhou repercussão nas redes e reacende discussões sobre condições de navegação em rios e igarapés do estado.
Veja vídeo com F. Noticias:
Paulinho do Cras confirma a dispensa de Jojo, Korea e Pablo
O presidente da Adesg, Paulinho do Cras, confirmou nesta sexta, 16, a dispensa dos laterais Jojo, Korea e do meia Pablo, todos por indisciplina. Algumas atitudes nos treinamentos e alojamento dos atletas desagradaram ao técnico Rodrigo Deião e por isso a decisão pelas saídas.
Fecha treinamentos
Rodrigo Deião comanda um treino de bolas paradas nesta sexta, no Frotão, e fecha a preparação para a estreia no Campeonato Estadual. O primeiro jogo do Leão será contra o Humaitá neste sábado, 17, às 17 horas, no Tonicão.
Polaco como opção
Polaco, voltando de lesão no joelho esquerdo, deve ficar como opção no jogo de estreia do Estadual.
“Tivemos uma semana muito complicada. Vamos ficar na partida porque teremos uma estreia difícil”, avaliou o diretor de futebol, Erismeu Silva.
Catatau, Bryan e Leozinho “são perdoados” pelo técnico Erick Rodrigues
O técnico Erick Rodrigues resolveu “perdoar” o lateral Catatau, o volante Bryan e o atacante Leozinho e os atletas serão relacionados para o jogo de estreia no Campeonato Estadual contra o Rio Branco. A partida será disputada neste sábado, 17, a partir das 15 horas, no Tonicão.
“O grupo pediu e resolvi atender. Vamos nos concentrar para a partida de estreia no Campeonato Estadual”, declarou Erick Rodrigues.
Entenda o caso
Catatau, Bryan e Leozinho atuaram pelos Amigos do Dudu em um jogo do Campeonato de Férias no último fim de semana. Os atletas foram multados e afastados do jogo contra o Rio Branco na decisão do início da semana.
Fechou preparação
Com um treinamento leve, na Fazendinha, o elenco do Vasco fechou a preparação para o primeiro confronto do Estadual.
“Sabemos da nossa responsabilidade. Nosso objetivo é a conquista do título”, afirmou o treinador vascaíno.
