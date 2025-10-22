Aluno do CMET conquista ouro na Copa Amazônica de Natação e se prepara para nova competição

O talento e a disciplina dos alunos do Colégio Militar Estadual Tiradentes (CMET), gerido pela Polícia Militar do Acre (PMAC) continuam se destacando dentro e fora do Estado. O estudante Miguel Arcanjo Souza Ditomasio, do 8º Ano, conquistou medalha de ouro na XXVII Copa Amazônica de Natação, realizada na AABB, em Rio Branco. A competição reuniu atletas do Peru, Bolívia, Rondônia e Acre, reforçando o nível internacional do evento.

Com apenas 13 anos, Miguel mostrou domínio nas piscinas e trouxe para casa um resultado que enche de orgulho toda a comunidade escolar. Agora, ele se prepara para representar o Acre e o CMET na V Copa Rondônia de Natação 2025, que acontecerá nos dias 31 de outubro e 1º de novembro, em Porto Velho (RO).

O jovem atleta competirá em diversas modalidades, incluindo nado livre (50m), crawl (50m e 200m), borboleta (50m), peito (50m) e costa (50m), modalidades que são um verdadeiro desafio e que exige técnica, preparo físico e determinação.

