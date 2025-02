Aluna de escola pública em Porto Acre realiza sonho de ser aprovada em medicina e direito

O programa Pré-Enem Legal, desenvolvido pela SEE, foi importante na sua preparação para a prova. Wellen conta que os professores foram ótimos, sobretudo a professora de redação

O apoio de professores e familiares, aliado aos investimentos realizados pelo governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), possibilitaram à aluna Wellen Ferreira Cardoso de Melo, da Escola Edmundo Pinto, na Vila do Incra, em Porto Acre, ser aprovada em medicina e direito na Universidade Federal do Acre (Ufac).

A estudante mora com os pais na Vila do V e diz que sua preparação foi baseada no que realmente caía na prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). “Toda semana eu fazia o planejamento do que ia estudar, os conteúdos que mais caíam, ia sempre revisando as partes mais importantes”, conta.

Quando recebeu a notícia de que havia sido aprovada, mal pôde acreditar. “Eu estava acompanhando pelo site da Ufac e, quando vi o meu nome selecionado, esperei um pouco e fiquei sem reação, eu mal conseguia acreditar”, relata.

O programa Pré-Enem Legal, desenvolvido pela SEE, foi importante na sua preparação para a prova. Wellen conta que os professores foram ótimos, sobretudo a professora de redação. “Eu seguia bastante as dicas que eles passavam e anotava tudo o que eles tinham dito na aula”, disse.

Para a estudante, o apoio dos pais, da família e dos professores foi fundamental na sua preparação. “Meus pais sempre acreditaram muito em mim, sempre me disseram para seguir o caminho dos estudos, que era o certo, e os professores também, sempre me incentivaram a dar valor à educação”, afirmou.

Além do Pré-Enem Legal da SEE, Wellen conta que o tablet, distribuído aos alunos do ensino médio, também foi fundamental na sua preparação. “Eu não tinha notebook no início dos meus estudos, então tiver que utilizar o tablet no começo das aulas, usei bastante, principalmente para ver as aulas e as questões que eu não tinha como imprimir”, ressaltou.

Mesmo com toda a preparação, ela achou difíceis as questões da prova do Enem, segundo ela, com nível “muito alto e interpretativo”. Animada com as aprovações, diz que vai optar pelo curso de medicina: “Era a minha primeira opção quando decidi começar a estudar”.

Como conselho, recomenda que os alunos que ainda irão realizar o Enem tenham foco, persistência e muita dedicação. Ela mesma estudava mais de dez horas por dia. “Precisa também de muita organização, porque é uma prova que abrange muitos conteúdos e tem que seguir uma rotina bem planejada”, destaca.

‘Era o sonho dela fazer medicina’

Neudivânia de Alencar e Edmilson de Melo são os pais de Wellen. “Eu ainda nem estou acreditando, porque era o sonho dela fazer medicina, e eu estava orando muito por isso”, disse dona Neudivânia.

A felicidade maior, segundo a mãe, é que a filha será a primeira formada da família. “Eu estou muito orgulhosa e, quanto ao planejamento, ela vai ficar indo e voltando de Rio Branco, mas, ao longo de tempo, vai morar em Rio Branco para fazer o curso”, informou.

Dezessete alunos aprovados

Na Escola Edmundo Pinto, o sucesso no Enem de 2024 não foi apenas da estudante Wellen Ferreira. Segundo a coordenadora pedagógica Jamyle de Souza, outros 16 alunos foram aprovados em cursos da Ufac, do Instituto Federal do Acre (Ifac) e também em instituições privadas.

“A aprovação desses alunos, para nós, trouxe uma sensação de êxtase, trabalhamos muito para isso acreditamos nos sonhos deles. E nosso foco é sempre levar a motivação, projetar seus sonhos, fazer com que as portas se abram e eles alcancem seus objetivos”, disse.

Segundo a educadora, a participação dos professores nesse processo é fundamental, sem falar do apoio da própria SEE. “Os professores compraram essa ideia de motivar os alunos e essas aprovações são resultado de muito trabalho. Essa parceria com a Secretaria também é muito importante, porque traz outras perspectivas para os alunos”, frisou.

“Nossa meta agora é continuar apoiando, conversando, fazendo acolhimento com os alunos no início do ano e trazer eles para conversar, porque nós partimos dessa perspectiva, de servir, de ser o elo motivo da engrenagem e continuar trabalhando com todos os nossos professores”, afirmou.

