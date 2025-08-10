Altos vence o Independência e avança para as oitavas do Brasileiro

O Altos venceu o Independência por 3 a 1 neste sábado, 9, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina, no Piauí, e garantiu uma vaga nas oitavas de final do Campeonato Brasileiro da Série D. O atacante Macário marcou os três do Jacaré e Felipinho descontou para o Tricolor.

No placar agregado das duas partidas, o Altos venceu o Independência por 8 a 2 e o placar serve para mostrar a justa classificação da equipe do Piauí.

Termina a temporada

A eliminação do Independência marca o fechamento das participações dos times acreanos nos torneios nacionais na temporada de 2025.

Grupo dividido

O Independência tinha o grupo dividido desde o Campeonato Estadual. Os atletas locais e importados não tinham uma boa relação e isso ampliou as dificuldades durante toda a temporada.

Investidores ficam?

A primeira pergunta após a eliminação na Série D é se os investidores ficarão no clube?. O atual contrato com os dirigentes do futebol foi somente para a temporada de 2025 e será necessária uma negociação visando uma renovação.

