fbpx
Conecte-se conosco

Cotidiano

Altos recebe o Independência com grande vantagem para avançar

Publicado

12 minutos atrás

em

Foto Sueli Rodrigues: Fininho (bola) jogará como um falso 9 no ataque Tricolor

Altos e Independência fazem neste sábado, 9, a partir das 15 horas (hora Acre), no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina, no Piauí, o jogo de volta pela segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D. O Altos venceu por 5 a 1, na Arena da Floresta, e pode perder até por três gols de diferença para avançar à terceira fase do torneio.

Jerson tem dúvidas 

O técnico Jerson Testoni tem dúvidas para definir o Jacaré. O lateral Negueba e o zagueiro Joécio, ambos lesionados, não devem jogar. O zagueiro Albert volta de suspensão e Macário segue como titular no ataque.

Missão impossível

Depois de ser goleado na Arena da Floresta por 5 a 1, o Independência precisa vencer por cinco gols de diferença para conquistar a classificação.

O técnico Ivan Mazzuia confirmou a entrada de Lucca na vaga de Weverton na lateral direita e Fininho vai atuar como um falso 9.

Trio do Rio Grande do Norte

Um trio do Rio Grande do Norte comanda Altos e Independência. José Magno Teixeira apita e terá como auxiliares José Cândido das Flores e Francisco de Assis da Hora.

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo

Cotidiano

Federação promove Estadual da 2ª Divisão com dirigentes, técnicos e atletas

Publicado

9 minutos atrás

em

9 de agosto de 2025

Por

Foto PHD: Dirigentes acreditam em um torneio bem disputado

Com a presença de dirigentes, técnicos e os capitães das equipes, a Federação de Futebol do Acre (FFAC) realizou nesta sexta, 8, o lançamento do Campeonato Estadual da 2ª Divisão. A competição começa no próximo dia 12, na Arena da Floresta, e terá as participações do Andirá, Atlético, Plácido de Castro, Santa Cruz, São Francisco e Náuas.

FFAC TV fará transmissões

A FFAC TV (TV da Federação) fará a transmissão de todas as partidas do Estadual.

“Esse é um projeto piloto visando a próxima temporada. Queremos colocar o futebol acreano no Brasil e no Mundo e isso pode trazer patrocínios e gerar receitas para os clubes”, comentou o presidente da FFAC, Adem Araújo.

Descartou favoritismo

O técnico Bruno Monteiro descartou o favoritismo do Santa Cruz na disputa da competição.

“Vamos entrar na disputa com as mesmas condições dos nossos adversários. Estamos construindo um trabalho e a meta é colocar o Santa Cruz na primeira divisão”, declarou o treinador.

Sem representante

Somente o Plácido de Castro não teve nenhum representante no torneio. O Tigre do Abunã ainda não tem um elenco montado para a disputa do torneio.

Comentários

Continue lendo

Cotidiano

Campeonato Estadual da 2ª Divisão começa com 5 partidas no Sesc

Publicado

11 minutos atrás

em

9 de agosto de 2025

Por

Foto Glauber Lima: Competição deve ser equilibrada e com bons jogos

Começa neste sábado, a partir das 17h45, no ginásio do Sesc, com cinco partidas o Campeonato Estadual de Futsal da 2ª Divisão. As equipes irão jogar dentro dos seus grupos em turno único e os quatro primeiros classificados avançam para a fase de quartas de final. Após a etapa de classificação, a competição passa a ser eliminatória.

12 equipes na disputa

O Estadual terá 12 times na disputa e o campeão e o vice sobem para a primeira divisão. O terceiro e o quarto colocado irão jogar contra os últimos classificados da 1ª Divisão para saber quem fica na elite em 2026.

6 mil e passagens 

O campeão do Estadual da 2ª Divisão vai receber uma premiação de R$ 6 mil e mais 12 passagens para jogar a Liga Norte na temporada de 2026.

Jogos deste sábado

Epitaciolândia x PSC

Borussia x Vila City

Xapuri x Amigos do Gerson

Montenegro x Capixaba

Adesg x Bujari

Comentários

Continue lendo

Cotidiano

Campeonato Estadual Sub-20 terá dois jogos pelas quartas

Publicado

13 minutos atrás

em

9 de agosto de 2025

Por

Foto Glauber Lima: Brasileia vai ter a vantagem de jogar em casa para ser semifinalista

Dois jogos marcam neste sábado, 9, o início da fase de quartas de final do Campeonato Estadual de Futsal Sub-20.

No ginásio do Sesc, a partir das 20h40, o Lyon joga contra o Fluminense da Bahia.

Em Brasileia, a partir das 19h30, o Brasileia recebe o Villa com total favoritismo.

Sub-17 masculino

Brasileia e Epitaciolândia se enfrentam, a partir das 16 horas, no CIEC, da Estação, neste sábado, 9, e quem avançar para semifinal vai enfrentar o Montenegro.

Sub-20 feminino

No Estadual Feminino Sub-20, Veneza e Assermurb jogam a primeira semifinal da competição, a partir das 18 horas, neste sábado, 9, no CIEC, da Estação.

Sub-17 feminino

No Campeonato Estadual Feminino Sub-17, o Café com Leite/Porto Acre enfrenta Epitaciolândia, às 17 horas, neste sábado, 9, no CIEC, da Estação, e quem vencer disputará o título contra o Villa.

Comentários

Continue lendo