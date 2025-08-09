Altos recebe o Independência com grande vantagem para avançar

Altos e Independência fazem neste sábado, 9, a partir das 15 horas (hora Acre), no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina, no Piauí, o jogo de volta pela segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D. O Altos venceu por 5 a 1, na Arena da Floresta, e pode perder até por três gols de diferença para avançar à terceira fase do torneio.

Jerson tem dúvidas

O técnico Jerson Testoni tem dúvidas para definir o Jacaré. O lateral Negueba e o zagueiro Joécio, ambos lesionados, não devem jogar. O zagueiro Albert volta de suspensão e Macário segue como titular no ataque.

Missão impossível

Depois de ser goleado na Arena da Floresta por 5 a 1, o Independência precisa vencer por cinco gols de diferença para conquistar a classificação.

O técnico Ivan Mazzuia confirmou a entrada de Lucca na vaga de Weverton na lateral direita e Fininho vai atuar como um falso 9.

Trio do Rio Grande do Norte

Um trio do Rio Grande do Norte comanda Altos e Independência. José Magno Teixeira apita e terá como auxiliares José Cândido das Flores e Francisco de Assis da Hora.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários