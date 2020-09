O Alto Acre está com 0,0% na taxa de ocupação em leitos destinados a pacientes com Covid-19.

assessoria

A regional composta por quatro municípios, apesar de somar atualmente 3.399 casos de contaminação pelo coronavírus juntos, alcançou um resultado que ainda não se viu em nenhuma outra região nessa semana: o Alto Acre está com 0,0% na taxa de ocupação em leitos destinados a pacientes com Covid-19.

A informação foi divulgada pelo boletim informativo de assistência à saúde no Estado nessa quarta-feira (23). No momento, dos 19 leitos existentes, o Alto Acre está sem nenhum leito ocupado por paciente com coronavírus.

Já no Baixo Acre, dos 267 leitos de enfermaria existentes para pacientes contaminados pela doença, 65 estão ocupados, resultando numa taxa de ocupação de 24,3%. No Juruá, dos 6 leitos de enfermaria destinados a esses pacientes, apenas 1 está ocupado, com uma taxa de ocupação de 16,7%.

Na quarta, o Acre registrou 151 novos casos de contaminação pelo novo coronavírus e teve mais 1 óbito pelo vírus. O número de infectados chegou a 27.397 e o total de óbitos a 652 em todo o estado.

O Acre, até o momento, registra 70.062 notificações de contaminação pela doença, sendo que 42.650 casos foram descartados. Ainda, 15 testes de RT-PCR seguem aguardando análise pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) e pelo Centro de Infectologia Charles Mérieux. Pelo menos 24.562 pessoas já receberam alta médica da doença, enquanto 73 seguem hospitalizadas.

