Alternativas para Alan Rick no caminho da candidatura ao governo do Acre em 2026

O tradicional mercado do produtor, em Sena Madureira, foi o local escolhido pelo prefeito Gherlen Diniz para ofertar um café da manhã ao presidente da ALEAC, Nicolau Jr, na manhã desta segunda feira, 31.

Convidado pelo gestor, Nicolau foi ao Vale do Yaco fazer uma visita institucional e estreitar as relações entre o parlamento e a gestão municipal.

Depois do café, Gherlen levou Nicolau para conhecer o programa de construção de casas populares, que vai ofertar 200 casas para famílias de baixa renda no município. O projeto, que está em fase inicial, já conta com três unidades, e deve chegar na primeira etapa, a 50.

Gherlen disse que o custo é de R$ 59 mil por unidade e a pretensão é concluir o programa até 2028. “Esse programa é uma promessa de campanha e a gente vai priorizar para entregar a quantidade prevista. Estou buscando apoio e recursos financeiros para que as obras não parem. Hoje temos a felicidade de apresentar essa iniciativa para o presidente Nicolau e aproveitar para pedir a ele que venha reforçar esse desafio”, comentou Gherlen.

Nicolau gostou do que viu e pontuou que a construção de casas para famílias de baixa renda é uma iniciativa social de uma gigantesca abrangência. Quarto maior município do Acre, Sena Madureira, segundo o IBGE, ocupa a quinta posição em déficit habitacional no estado.

“Estava ansioso para conhecer esse programa. Em menos de cem dias o prefeito Gherlen já iniciou a construção das primeiras casas. Espero que isso motive outros prefeitos e possamos avançar para diminuir o déficit habitacional no estado. Convivi com ele por dois mandatos na Aleac e conheço o comprometimento dele com a coisa pública. Quero voltar aqui para a inauguração dessas casas”, disse Nicolau.

Ainda convidado pelo prefeito, Nicolau Jr participou da assinatura da ordem de serviço para construção do Parque Mamedio Bittar. Estiveram no evento os deputados estaduais Gene Diniz e Tanizio Sá, o senador Marcio Bittar, vereadores, secretários municipais e servidores do município.

