Alta temporada: aeroporto em Trancoso (BA) tem capacidade esgotada

Final de ano é alta temporada em Trancoso, região com praias paradisíacas de Porto Seguro, litoral sul da Bahia. E um dos aeroportos mais usados para voos privados da região já está “fechado”. O Aeroporto Terravista, que funciona somente por agendamento, informou, pelo Instagram, que esgotou a capacidade para pernoite de aeronaves e para slots de pousos até 4 de janeiro de 2026.

O aeroporto é o mais próximo do distrito de Trancoso, cerca de 10km do centro da cidade. O local conta com uma pista asfaltada de 1.500 x 30m, e recebe jatos executivos, assim como voos charter de até 100 passageiros.

O destino é um dos preferidos para a passagem do ano de celebridades. O jogador brasileiro do Real Madrid Vini Jr. e a namorada influencer Virgínia Fonseca estão por lá. Eles fecharam a Reserva Jacumã, uma das mais disputadas de Trancoso, para comemorar as celebrações de final de ano e verão. O hotel fica localizado na Praia de Jacumã, vizinha à Praia do Espelho.

Na noite da última sexta-feira, 26, o casal abriu as portas para receber amigos, como os apresentadores Luciano Huck e Angélica, que marcaram presença no encontro. Eles chamaram atenção nas redes sociais após Angélica aparecer dançando ao lado de Virginia durante um show do cantor Nattan.

