A notícia não poderia ser melhor, após longos três dias de enchente na fronteira do Acre, o rio Acre começa o recuo tão esperado. A subida do nível do rio fez que com que es prefeituras de Brasiléia e Epitaciolândia, realizasse algumas retiradas de famílias que moram na parte baixa.

O seu ápice ficou próximo a 11,70mt por volta do meio-dia desta quarta-feira, dia 8. Somente pela manhã, após a prefeitura enviar uma equipe para tentar registrar a vazante que vinha de Assis Brasil, foi possível registrar que estaria próximo.

O atraso na vazante, aconteceu devido aos igarapés de desaguam no rio. Estes estavam cheios por causa das chuvas e com a vazante de Assis Brasil, que chegou ao nível de 12,40m, mas já marcava quatro metros nesta quarta-feira.

O anuncio oficial foi feito pelo Secretário de Obras de Brasiléia, Carlos Augusto (Carlinho do Pelado), por volta das 13 horas, quando recebeu imagens via celular. Em dois dias, oficialmente foi dito que as águas alcançaram os Bairros; Centro, Braúna, Eldorado (acesso pela rua Olegário França), Samaúma I, São João e 28 de Maio.

Retiradas pela equipe da prefeitura, 20 famílias foram levados para casa de parentes e amigos, sem a necessidade de serem levadas para abrigos provisórios. Aleatoriamente (conta própria), calcula-se aproximadamente 30.

Em Epitaciolândia, os números oficiais ainda não foram divulgados. Mas o Bairro Ayrton Senna teve algumas ruas invadidas pelas águas, fazendo com que a equipe da prefeitura realizasse a retirada.

Por volta das 20 horas, o nível já marcava 11,51m. As famílias já esperam poder retornar para suas casas pela período da tarde desta quinta-feira, dia 9.

A cota de alerta na fronteira, é de 9,80m e de transbordamento, o limite é de 11,70m.

Mais informações a qualquer momento.

VEJA PRONUNCIAMENTO OFICIAL DO SECRETÁRIO DE OBRAS DE BRASILÉIA.



