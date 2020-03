Estado sofre recessão por causa do surto do coronavírus, a exemplo do país inteiro

TON LINDOSO

Economia

Em tempos de coronavírus, toda e qualquer injeção na economia deve ser comemorada. Durante esta semana, as famílias acreanas estão recebendo o Bolsa Família de março. De acordo com informações do Ministério da Cidadania, pelo menos 85.510 famílias no Estado do Acre já podem começar a sacar seus seguros que totalizam R$23.611.643,00.

Bagatela

Ao todo, o Ministério da Cidadania vai repassar mais de R$ 2,5 bilhões aos beneficiários espalhados pelo país. Os recursos ficam disponíveis para saque por um período de três meses. O valor médio do benefício subiu de R$ 190,75 para R$ 191,86.

4 mortos por coronavírus

G1: “As secretarias estaduais de Saúde divulgaram, até 21h20 de ontem, 529 casos confirmados de novo coronavírus (Sars-Cov-2) no Brasil em 20 estados e no Distrito Federal. Em São Paulo, foi registrada a 4ª morte pelo coronavírus no Brasil. Todas as vítimas têm mais de 60 anos”.

Outono

Friale conta que o primeiro fim de semana deste outono, que começou às 22h50min (horário de Rio Branco) de quinta-feira (19), será com chuvas intensas no Acre, Rondônia, Amazonas, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Bolívia e região de selva do Peru. Os acumulados, em algumas áreas, poderão passar de 150mm.

Previsão

De hoje: “No Acre, tempo quente e abafado, mas instável, com chuvas a qualquer hora, principalmente na parte da tarde ou nas primeiras horas da noite, que podem ser fortes em algumas áreas. A umidade do ar mínima, na parte da tarde, varia entre 60 e 80%, no leste e no sul do estado, e entre 55 e 75%, nas demais áreas”.

Temperaturas

– Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, mínima, entre 22 e 24ºC, e máxima, entre 29 e 31ºC;

– Sena Madureira e Manuel Urbano, mínima, entre 22 e 24ºC, e máxima, entre 29 e 31ºC;

– Brasileia, Epitaciolândia, Assis Brasil, Xapuri e Capixaba, mínima, entre 21 e 23ºC, e máxima, entre 29 e 31ºC;

– Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves e Porto Walter, mínima, entre 22 e 24ºC, e máxima, entre 29 e 31ºC;

– Marechal Thaumaturgo e Jordão, mínima, entre 22 e 24ºC, e máxima, entre 29 e 31ºC;

– Tarauacá, Feijó e Santa Rosa do Purus, mínima, entre 21 e 23ºC, e máxima, entre 30 e 32ºC;

– Acrelândia e Plácido de Castro, mínima, entre 22 e 24ºC, e máxima, entre 29 e 31ºC.

Comentários