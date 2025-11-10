Acre
Aliados de Mailza correm contra o tempo e pedem ao MDB reunião antes que Republicanos
Presidente do MDB no Acre, Vagner Sales, revela que coordenadores políticos de Mailza pedem encontro antecipado; partido inicia conversas com ambos os pré-candidatos ao governo esta semana
O presidente estadual do MDB, Vagner Sales, revelou nesta segunda-feira (10) que recebeu ligações de articuladores políticos do governo do Acre pedindo prioridade na agenda de reuniões do partido.
Os coordenadores políticos Jonathan Donadoni e Calixto, autorizados a dialogar em nome da pré-campanha da governadora Mailza Assis (Progressistas), solicitaram que o encontro com o MDB aconteça antes da reunião com o Republicanos, partido do senador Alan Rick, também pré-candidato ao governo.
“Hoje de manhã já recebi um telefonema dos coordenadores políticos do governo que estão autorizados a falar conosco, Jonathan Donadoni e Calixto, e disseram: ‘olha, nós queremos ser o primeiro, já estamos prontos para ir ao MDB'”, relatou Sales. O MDB inicia nesta semana as conversas com ambos os grupos, mas ainda sem data para definição oficial de apoio na disputa pelo governo do estado em 2026.
O presidente Vagner Sales, reiterou que a decisão sobre o apoio do partido às pré-candidaturas ao governo do Acre só será tomada em dezembro, após um amplo processo de consulta às executivas municipais do interior e análise detalhada das propostas apresentadas pelas duas forças políticas em disputa. Atualmente, tanto o Progressistas – que tem a governadora Mailza Assis como pré-candidata ao governo e Gladson Cameli ao Senado – quanto o Republicanos – com Alan Rick ao governo e Mara Rocha ao Senado – buscam a aliança com o MDB.
A declaração de Sales mantém o partido como peça central no tabuleiro político acreano, garantindo ao MDB poder de barganha enquanto avalia qual aliança trará mais benefícios à legenda. O processo deliberativo, que incluirá a opinião das bases municipais, demonstra a estratégia cautelosa do partido diante da polarização entre os dois grupos que disputam a sucessão estadual.
Municípios do Acre receberam R$ 52,9 milhões de repasses estaduais em outubro; veja valor por cidade
Capital ficou com R$ 23,5 milhões do total distribuído; Fundeb, ICMS e IPVA compõem repasses obrigatórios do estado aos municípios
Os municípios do Acre receberam R$ 52.929.036,88 em repasses do governo estadual no mês de outubro de 2025, conforme demonstrativo publicado pela Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (10). Do total distribuído, R$ 9.556.574,75 correspondem ao Fundeb, R$ 38.226.325,10 ao ICMS e R$ 5.146.137,03 ao IPVA.
A capital Rio Branco foi o município mais beneficiado, somando R$ 23.548.206,15 – sendo R$ 4.074.818,99 do Fundeb, R$ 16.299.287,05 de ICMS e R$ 3.174.100,11 de IPVA. Os repasses mensais são determinados pela Lei Complementar nº 63/1990, que estabelece a publicação regular das parcelas do produto da arrecadação de impostos estaduais e transferências pertencentes aos municípios acreanos.
Composição dos repasses
- Fundeb: R$ 9.556.574,75
- ICMS: R$ 38.226.325,10
- IPVA: R$ 5.146.137,03
Distribuição por município
Rio Branco: R$ 23.548.206,15
Fundeb: R$ 4.074.818,99
ICMS: R$ 16.299.287,05
IPVA: R$ 3.174.100,11
Os repasses mensais são vitais para a manutenção dos serviços públicos municipais, representando parte significativa do orçamento das prefeituras acreanas, especialmente nos menores municípios com menor capacidade de arrecadação própria.
Veja abaixo o valor repassado a cada cidade:
Prefeitura convoca aprovados em processo seletivo para professores e servidores da Educação
A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Seme), publicou nesta segunda-feira, 10, no Diário Oficial do Estado (DOE) uma nova convocação referente ao seletivo simplificado nº 05/2025, para contratação temporária de professores e servidores administrativos da rede municipal de ensino.
Os candidatos aprovados devem comparecer à Escola Municipal de Educação Infantil Monteiro Lobato, localizada na Rua Alfredo Zaire, nº 102, bairro Bela Vista, nos dias 6 e 7 de novembro, conforme o cargo e o horário indicados.
De acordo com o edital, a convocação inclui cargos como merendeira, assistente de creche, assistente escolar, professor da Educação Infantil (creche e pré-escola), professor do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) e professores da Educação Especial, nas modalidades AEE, bilíngue, mediador e Libras.
O comparecimento para fins de lotação deve ocorrer das 8h às 12h para os cargos de merendeira, assistente de creche, assistente escolar e professores da Educação Infantil, e das 14h às 17h para os cargos de professor do Ensino Fundamental e Educação Especial.
A Seme alerta que os candidatos que não se apresentarem no prazo e local determinados serão considerados desistentes, e suas vagas serão automaticamente repassadas a outros candidatos aprovados, respeitando a ordem de classificação geral.
Os convocados devem apresentar originais e cópias de documentos pessoais e comprovatórios, incluindo identidade, CPF, título de eleitor, comprovante de residência, carteira de trabalho, diplomas de escolaridade, comprovante de quitação eleitoral e atestado médico de aptidão física e mental. Também é exigida a declaração de não acúmulo de cargo público, além da declaração de bens.
Mais informações podem ser obtidas diretamente com a Secretaria Municipal de Educação, localizada na sede da Prefeitura de Rio Branco.
Epitaciolândia convoca aprovados em concurso e processo seletivo para contratação
A Prefeitura de Epitaciolândia publicou nesta segunda-feira, 10, dois editais de convocação (nº 054/2025 e nº 055/2025) para a contratação de profissionais aprovados em processos seletivos e concurso público realizados pelo município.
As convocações foram assinadas pelo prefeito Sérgio Lopes (PL) e têm como objetivo preencher cargos temporários e efetivos no quadro funcional da administração municipal.
De acordo com os editais, os candidatos devem comparecer à Secretaria Municipal de Administração, localizada na Rua Capitão Pedro Vasconcelos, nº 257, bairro Aeroporto, entre os dias 10 e 14 de novembro, das 7h às 13h, para assinatura dos contratos. O atendimento também será feito mediante procuração legalmente reconhecida.
Os convocados precisam apresentar uma série de documentos pessoais e comprovatórios, como identidade, CPF, título de eleitor, comprovante de residência, certidões negativas, atestado médico admissional e comprovante de habilitação para o cargo. O não comparecimento dentro do prazo resultará na desclassificação automática.
No Edital nº 054/2025, referente à substituição de cargos temporários, foram convocadas três candidatas para o cargo de psicólogo: Solange Maria Rodrigues da Silva, Emiliaany Nascimento da Silva e Marcilene da Silva Duarte. Já o Edital nº 055/2025, que trata da convocação de aprovados em concurso público para cargos efetivos, convoca a médica Jumayra da Costa Ribeiro.
