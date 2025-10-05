Alex Poatan atropela russo com nocaute em 80 segundos e retoma cinturão do UFC

Desde o início, Poatan mostrou que não pretendia deixar o resultado nas mãos dos juízes. Avançou com jabs e diretos precisos, encurralando o russo contra a grade. Ankalaev tentou reagir, mas o brasileiro manteve o controle da distância e variou golpes com chutes potentes na perna do adversário.

A pressão deu resultado rapidamente. Um direto de direita levou Ankalaev ao solo e, no chão, Poatan completou o serviço com uma sequência brutal de cotoveladas até o árbitro interromper o combate, decretando nocaute técnico em apenas 80 segundos de luta – e uma resposta contundente à derrota sofrida no último encontro entre os dois.

“A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Não é vingança. Eu estava preparado neste momento. Eu disse a todo mundo e ninguém acreditou: eu não estava em condições e agora eu estou. Não me surpreendeu, eu tinha isso desde a primeira luta. Eu não sou de dar desculpas, mas eu disse pra todo mundo: eu não estava bem. Hoje estou bem, e provei pra todo mundo”, disse Poatan ainda no octógono.