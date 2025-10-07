Cotidiano
Aleac realiza sessão solene em homenagem aos irmãos peruanos de Puerto Maldonado, Ibéria e Iñapari
Em uma manhã marcada pela integração cultural e pelo fortalecimento das relações entre o Acre e o Peru, a Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac) realizou, neste domingo (06), uma sessão solene em homenagem aos irmãos peruanos dos municípios de Puerto Maldonado, Ibéria e Iñapari. O evento, proposto pelo deputado Tanízio Sá (MDB) por meio do Requerimento nº 74/2025, destacou os laços históricos de amizade, cooperação e desenvolvimento mútuo entre os povos acreano e peruano.
Realizada no plenário da Aleac, a solenidade reuniu autoridades estaduais, representantes dos municípios homenageados e convidados especiais, reforçando o compromisso com o diálogo transfronteiriço e a integração amazônica. O deputado Tanízio sá ressaltou a importância da iniciativa e o simbolismo do ato para o fortalecimento das relações bilaterais.
O parlamentar também destacou a importância de reconhecer o trabalho e a dedicação dos homenageados, ressaltando o papel fundamental que cada um desempenha em suas comunidades e no desenvolvimento do Estado. Ele afirmou que a Assembleia Legislativa sempre estará de portas abertas para valorizar iniciativas que fortalecem o Acre e promovem o bem coletivo.
“Esta Casa tem o dever de reconhecer e prestigiar aqueles que contribuem com o crescimento do nosso Estado. É um momento de gratidão e de reafirmação do nosso compromisso com as causas que transformam vidas e fortalecem nossa sociedade”, declarou.
A cônsul honorária do Peru no Acre, destacou durante a solenidade a importância da integração entre os povos brasileiro e peruano, ressaltando o papel da Assembleia Legislativa no fortalecimento dessa parceria. “Agradeço ao deputado Tanízio Sá e à Aleac por nos receberem tão bem. Este é um momento de gratidão e de reconhecimento ao trabalho de união entre os dois países, especialmente pelo acolhimento e pelo tratamento humano que o Acre oferece à comunidade peruana”, afirmou.
Representando o prefeito de Inãpari, Vitória Oliveira, que contribui na Casa de Apoio mantida pelo deputado Tanízio Sá, fez um depoimento emocionado sobre a importância do espaço para quem precisa de acolhimento. “Eu sou testemunha de tudo que acontece na casa de apoio do deputado. Ele abriu as portas com muito carinho e atenção, e já acolheu cerca de 60 pessoas, inclusive quem vem do Peru em busca de tratamento. É um gesto de amor e humanidade que merece nosso reconhecimento”, declarou Vitória, bastante emocionada.
Vilma Aragon, representante do governador de Puerto Maldonado, destacou a importância da integração entre o Acre e a região de Madre de Dios para o fortalecimento das relações culturais, econômicas e ambientais entre os dois países. “Este encontro simboliza a união de dois povos irmãos, que compartilham desafios e sonhos comuns. Trabalhar juntos significa construir uma Amazônia mais próspera, sustentável e solidária”, afirmou.
O vereador Zé Nunes, de Plácido de Castro, destacou a importância da união entre os povos do Acre e do Peru. Ele elogiou a representante peruana Vitória, dizendo que, mesmo afirmando não saber discursar, ela “sabe ajudar as pessoas, e isso é o mais importante na vida pública”. Zé Nunes ressaltou ainda que a política tem um lado bonito, que é o de “juntar as pessoas e fazer o bem”, e parabenizou o deputado responsável pela realização do evento e todos os representantes peruanos pela parceria e amizade entre os povos.
O prefeito de Ibéria, Miguel Ángel Gómez Díaz, destacou a importância da integração entre os povos da fronteira durante a solenidade em homenagem aos irmãos peruanos realizada na Aleac. “É uma honra participar deste momento que reforça os laços de amizade e cooperação entre o Peru e o Acre. Agradeço ao deputado Tanízio Sá pelo apoio incondicional e pela visão de fortalecer nossas relações em benefício do desenvolvimento das comunidades fronteiriças”, afirmou.
Desembargador destaca integração e amizade entre Acre e Peru
Representando o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, Dr. Laudivon Nogueira, o desembargador Nonato Maia, corregedor-geral de Justiça, participou da solenidade que celebrou a união entre os povos acreano e peruano. Em seu pronunciamento, ele ressaltou a importância do trabalho conjunto e das relações fraternas mantidas entre os dois países, especialmente na região de fronteira, onde a cooperação é parte essencial da convivência entre os povos.
“O Acre e o Peru compartilham não apenas fronteiras geográficas, mas também laços humanos, culturais e econômicos que nos aproximam cada vez mais”, afirmou o desembargador. “Ao longo da história, aprendemos que a convivência fraterna com nossos irmãos sul-americanos é um tesouro precioso que deve ser cultivado e defendido. As fronteiras, longe de nos separar, são pontes que nos unem pela amizade e solidariedade.”
Tanízio Sá encerra solenidade destacando missão cumprida e compromisso com a verdade
Em seu discurso de encerramento, o deputado Tanízio Sá ressaltou a importância de servir ao povo com honestidade e dedicação. O parlamentar afirmou que sente-se realizado por ter contribuído com a transformação da vida de muitas pessoas. “Eu me realizo ajudando as pessoas, me sinto feliz. Tudo que eu sonhei na vida, eu fiz com esforço e verdade. Nunca precisei mentir nem prometer o que não podia cumprir. Acredito que é com a verdade que atingimos nossos objetivos e ganhamos o respeito do povo”, destacou.
Tanízio lembrou ainda que a política deve ser um instrumento de solidariedade e legado. “Eu nunca vi ninguém levar dinheiro em caixão, mas podemos deixar um legado, uma história pros nossos filhos e pra quem trabalhou conosco. Quero ser lembrado por ter feito o bem, por ter ajudado quem precisava, independentemente de onde fosse”, afirmou o deputado.
Ao final da solenidade, foram entregues certificados de reconhecimento aos homenageados, em agradecimento pelos serviços prestados e pela contribuição de cada um para o desenvolvimento da região.
Texto: Andressa Oliveira
Fotos: João Henrique
São Francisco terá o elenco completo na decisão de sábado
O São Francisco terá o elenco completo na segunda partida das finais do Campeonato Estadual da 2ª Divisão no sábado, 11, às 17 horas, na Arena da Floresta. Os Católicos perderam o primeiro jogo por 1 a 0 e precisam vencer por dois gols de diferença para conquistar o título.
“Essa será uma semana de muitos ajustes na equipe. A derrota no primeiro jogo acabou sendo injusta pelo futebol apresentado pelo São Francisco, mas não adianta ficar lamentando. Precisamos trabalhar para reverter a situação”, disse o técnico Erick Rodrigues.
Pode mudar
Segundo Erick Rodrigues, o São Francisco pode ter mudanças no segundo jogo das finais.
“Precisamos jogar da mesma maneira durante os 90 minutos. Não podemos cometer erros em jogos decisivos”, declarou o treinador.
Carioca e Leozinho
O lateral Carioca e o meia Leozinho são as duas principais opções para mudanças no São Francisco. Contudo, o treinador deve divulgar os titulares somente na Arena da Floresta.
Campeonato Estadual inicia no dia 18 com três partidas no Colégio Acreano
O Campeonato Estadual de Basquete Adulto, no feminino e no masculino, começa no próximo dia 18, a partir das 14 horas, no ginásio do Colégio Acreano. Floresta Acreano e Resenha se enfrentam pelo grupo A do torneio masculino e na sequência AAB e ABMAC fazem um duelo pela chave única do feminino. No último confronto da programação, na chave B do masculino, o AAB joga contra o Old School.
Fórmula de disputa
As 12 equipes do torneio masculino foram divididas em duas chaves com seis. Os times jogarão entre si e os dois primeiros classificados de cada grupo avançam para as semifinais e um cruzamento olímpico. O vencedor de Rio Branco vai enfrentar quem triunfar no playoff entre Tarauacá e Feijó para decidir o título.
No feminino, as equipes jogam entre si e as duas primeiras classificadas disputam o título.
1ª rodada do Estadual
Floresta Acreano x Resenha (masculino)
AAB x ABMAC (feminino)
AAB x Old School (masculino)
No sábado, 18, a partir das 14 horas, no Colégio Acreano
Governo do Acre inaugura novos prédios do Idaf e reforça modernização da defesa agropecuária no estado
Em um marco de modernização e fortalecimento da infraestrutura pública, o governo do Acre inaugurou, na manhã desta terça-feira, 7, dois novos prédios anexos do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf), em Rio Branco. As novas estruturas, uma destinada ao setor administrativo e outra ao departamento de transportes, representam um investimento de quase R$ 3,8 milhões, oriundos da arrecadação própria do Instituto.
Com área total de 2.200 metros quadrados, o terreno utilizado é cedido pela Superintendência do Patrimônio da União (SPU). Os espaços contam com instalações modernas, climatizadas e planejadas para proporcionar mais conforto e bem-estar aos servidores, além de escritórios equipados, uma garagem ampla para a frota do órgão e recursos de acessibilidade, como rampas e elevadores, garantindo conforto e agilidade também no atendimento aos produtores rurais.
Durante a solenidade de inauguração, o governador Gladson Camelí destacou o papel estratégico do Idaf para o desenvolvimento econômico do Acre e celebrou o avanço da instituição. “O Idaf é hoje um exemplo de reestruturação e compromisso com o desenvolvimento do Acre. Quando olhamos para essa evolução, vemos o resultado da união, da determinação e do trabalho de uma equipe que acredita no agronegócio como motor da nossa economia. Essa transformação mostra que, com gestão e compromisso, é possível alcançar grandes resultados”, afirmou o governador.
A vice-governadora Mailza Assis ressaltou que o fortalecimento do órgão reflete o compromisso do governo com o desenvolvimento sustentável e com os trabalhadores do campo. “O Acre tem vocação para a produção sustentável, para a preservação das florestas e para o cuidado com o produtor rural. O fortalecimento do Idaf reforça essa missão, garantindo estrutura, equipamentos e profissionais qualificados para atender melhor quem vive e trabalha no campo”, disse.
O presidente do Idaf, Francisco Thum, destacou que o instituto vive um novo momento de modernização e fortalecimento técnico. “Com o apoio do governador, conseguimos modernizar nossa estrutura, renovar toda a frota e investir em tecnologia, oferecendo melhores condições de trabalho aos servidores e mais eficiência no atendimento ao produtor rural. Nosso objetivo é continuar entre as instituições de defesa agropecuária mais eficientes do país”, afirmou.
Ele também acrescentou que os resultados alcançados refletem o empenho dos servidores do Idaf. “As conquistas que o governo do Acre vem realizando na área animal e vegetal, com novas linhas de produção e exportação, são fruto do trabalho constante de nossa equipe, que realiza um controle de excelência e é referência em todo o Brasil.”
Durante a cerimônia, o servidor mais antigo do Instituto, Agagildo Paiva, foi homenageado pelas décadas de dedicação à defesa agropecuária do estado. “Quero parabenizar a todos aqueles que fazem a diferença para elevar o nome do Idaf, desde os nossos governantes até os técnicos que trabalham constantemente”, declarou.
