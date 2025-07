Aleac realiza audiência pública para discutir diretrizes orçamentárias de 2026

Neste sábado, 5, penúltima noite da maior feira de agronegócio da região, o encerramento do rodeio prometeu fortes emoções com a realização da semifinal e grande final da competição. Na Arena do Juruá em Cruzeiro do Sul, o evento reuniu os melhores peões das noites anteriores em uma disputa acirrada pelo título. O público, que lotou as arquibancadas durante toda a programação, aguardou com expectativa as últimas montarias, que prometeram testar os limites dos competidores e garantir momentos de pura adrenalina.

A grande final do rodeio contou com a presença do governador Gladson Camelí, da vice-governadora Mailza Assis, secretários de Estado, empresários e lideranças locais e demais parceiros, que prestigiaram o encerramento da competição. A participação das autoridades reforça o compromisso do governo com o fortalecimento da cultura rural e o apoio a eventos que movimentam a economia, o turismo e as tradições do Acre. Ao lado do público, eles acompanharam as montarias e celebraram o sucesso da Expoacre Juruá, que mais uma vez se destaca como vitrine das potencialidades regionais.

“É uma alegria enorme poder cumprir hoje uma das promessas feitas, entregando esses prêmios tão significativos aos nossos competidores. Eles simbolizam e representam aqueles que estão à frente desse esporte tão querido. Que Deus abençoe a todos, e que no próximo ano possamos realizar uma festa ainda mais bonita, cada vez mais voltada para nossas famílias”, destacou o governador.

Ao lado do chefe do Executivo acreano, a vice-governadora Mailza Assis também esteve presente e expressou sua alegria em estar participando da atividade. “É uma alegria imensa fazer parte dessa festa completa. Nosso governador brilhou na premiação, e quero expressar minha gratidão a todos que contribuíram para a realização deste evento, especialmente ao pessoal do agro, que veio prestigiar a feira e participar da maior premiação do Brasil. Nossos guerreiros e cowboys merecem o melhor. Que Deus abençoe e proteja todos os que estão vivendo essa celebração”, afirmou.

O evento, que reuniu 56 peões do Acre e de outros estados, como Amazonas e Rondônia, celebraram a cultura do rodeio e a tradição do campo, proporcionando momentos de adrenalina e coragem durante as três noites. Com a classificatória apenas dezesseis participantes dos municípios de Bujari, Rodrigues Alves, Feijó, Sena Madureira, Cruzeiro do Sul, Porto Acre, Senador Guiomard, Tarauacá e Ipixuna, no Amazonas, devem participar da grande semifinal e final do rodeio 2025.

“Estou muito feliz, primeiro agradeço a Deus pois tem sido extremamente bondoso comigo, me trazendo até aqui e me permitindo que eu conquiste esta vaga para concorrer o grande prêmio, é uma honra está entre os melhores desse rodeio e também agradecer ao governo do estado e ao governador Gladson Camelí pela excelente premiação que nos é oferecida, pela estrutura proporcionada e pela valorização que ele demonstra por nós, os competidores”, disse um dos semifinalistas Thiago Sampaio, destacando a emoção em ter conseguido chegar até a reta final do rodeio.

A competição começou na última quinta-feira e reuniu um grande público, que acompanhou com expectativa os peões em busca de vencer o desafio de permanecer oito segundos sobre o touro.

A senhora Albanita Martins, que assistiu ao rodeio pela primeira vez, destacou a emoção da noite. “Com certeza é um esporte que agrada aos olhos de quem está assistindo, estou com as melhores expectativas de que serão lindas apresentações, é minha primeira vez assistindo pessoalmente e está tudo muito bom. O local do rodeio está lindo, bem acessível e ampliado, todos estão de parabéns”, pontou.

A grande final do rodeio trouxe não apenas emoção e adrenalina, mas também uma premiação de peso: o vencedor leva para casa uma caminhonete 0 km, um dos maiores prêmios já oferecidos na competição. O alto valor do prêmio reforçou o nível da disputa elevando o prestígio do evento. Para os organizadores, a premiação representa o reconhecimento ao esforço e à coragem dos peões, além de valorizar ainda mais a tradição do rodeio na região.

O secretário estadual de agricultura, José Luís Tchê, exaltou a grande cerimônia e garantiu: “Em primeiro lugar, desejo expressar minha gratidão a Deus por não termos registrado intercorrências graves envolvendo os competidores. Estendo meus agradecimentos ao governador Gladson e à vice Mailza, pelo apoio e pela autonomia concedida, que permitiram a realização deste grande rodeio. Considero que este foi um dos melhores rodeios já realizados no Acre, especificamente aqui em Cruzeiro do Sul, com uma premiação de destaque nacional, incluindo a distribuição de caminhonetes, uma aqui e outra que será em Rio Branco. Aqueles que estiveram presentes prestigiando e assistiram ao rodeio puderam testemunhar a coragem dos competidores e a eficiência da equipe de salvamento. Em suma, o evento transcorreu conforme o planejado. Certamente, este foi o maior rodeio de Cruzeiro do Sul, possivelmente o maior de nosso estado”, disse.

Dos dezesseis peões que participaram da competição, apenas cinco conseguiram se classificar para a grande final do rodeio, após enfrentarem montarias desafiadoras e demonstrarem alto nível técnico e coragem.

O grande domador

Entre os destaques do evento, o peão Genásio da Silva, do município de Feijó, conquistou o grande título de campeão do rodeio, após adquirir 259,50 pontos. A multidão presente vibrou com cada segundo da performance de Genásio, que demonstrou uma combinação de destemor e habilidade impressionantes.

“A emoção é imensa e com certeza estou muito feliz. Viemos de longe, se preparando intensamente e treinando arduamente. Essa conquista representa uma recompensa inestimável, algo que nos revitaliza e fortalece para participar deste evento. E esta premiação, agradecemos ao governador, que tem oferecido um apoio significativo aos peões, concedendo uma premiação digna, que consideramos merecida. Eu monto há dez anos, tendo iniciado em 2016. Já conquistei um carro em sorteio, duas motos, e agora um carro como campeão. Contudo, esta é a primeira vez que ganho o carro como campeão. É uma emoção imensa e estou extremamente feliz por esta conquista. Só tenho a agradecer a Deus e ao governador”, destacou.

O segundo colocado da final do rodeio foi premiado com uma moto 0 km, reconhecimento pelo excelente desempenho ao longo da competição. Após disputas acirradas e montarias cheias de técnica, o peão celebrou a conquista com orgulho. “Venho batalhando sempre para conseguir minhas vitórias, dessa vez consegui, Deus abençoou e estamos aqui como ganhadores e sendo destaque na competição, estou muito emocionado. Neste ano as premiações chamaram bastante atenção e cada competidor correu atrás de seus sonhos, hoje ganho esta moto e me sinto grato em ter a oportunidade de participar deste rodeio”, destacou Marcelo Paiva, ganhador da moto 0 km.

Confira o ranking dos vencedores:

1º lugar – Genásio dos Santos, de Feijó (AC), com 259,50 pontos. Prêmio: um carro 0 km;

2º lugar – Marcelo Paiva Costa, de Feijó (AC), com 258,75 pontos. Prêmio: uma motocicleta 0 km;

3º lugar – Thiago Sampaio, de Bujari (AC), com 173,75 pontos. Prêmio: R$ 6 mil;

4º lugar – Evandro Barbosa, de Porto Acre, Vila do V (AC), com 170,75 pontos. Prêmio: R$ 4 mil;

5º lugar – Mateus Soares Lima, de Sena Madureira (AC), com 168,00 pontos. Prêmio: R$ 3 mil.

A premiação reforça o valor dado aos talentos que mantêm viva a tradição do rodeio e um dos diferenciais desta edição do rodeio foi o reconhecimento estendido aos competidores, com premiação também para os peões que ficaram entre o 6º e o 16º lugar. Graças ao apoio de parceiros, cada um desses finalistas receberá R$ 500 como forma de valorização pelo esforço e dedicação demonstrados na arena.

