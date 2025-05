ALEAC inaugura Centro de Apoio às Câmaras Legislativas para fortalecer vereadores do interior

O espaço, que vai funcionar como um gabinete de apoio em Rio Branco, foi criado para receber os parlamentares e ofertar assessoria técnica e jurídica além de toda estrutura de gabinete

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), deputado Nicolau Júnior (Progressistas), destacou a importância do fortalecimento institucional entre o Parlamento estadual e as câmaras municipais durante a inauguração do Centro de Apoio Legislativo às Câmaras (CEALC), realizada na manhã desta quarta-feira (7), na sede da Aleac.

A cerimônia contou com a presença de dezenas de vereadores e presidentes de Câmaras de várias cidades acreanas, além dos deputados estaduais. Durante o evento, Nicolau Júnior emocionou os presentes ao reafirmar o compromisso da Casa com o municipalismo e o respeito à atuação dos legisladores municipais.

“Este é hoje o espaço mais bonito da nossa Assembleia, e é o espaço do vereador. Isso mostra o respeito que a Aleac tem por cada um dos senhores e senhoras. E esse respeito não é só nesta inauguração, ele vai continuar no dia a dia, com estrutura, equipe, apoio jurídico e político. Esse espaço foi feito com muito carinho por todos os 24 deputados estaduais”, afirmou o presidente.

Nicolau destacou ainda que o CEALC não será apenas um ponto de apoio físico, mas um verdadeiro elo entre os vereadores e o Poder Legislativo estadual. Segundo ele, uma equipe estará disponível permanentemente para atender os parlamentares municipais, auxiliando desde a articulação de agendas com secretários de Estado até o suporte técnico na elaboração de projetos e ações.

“Vai ter uma equipe aqui toda semana, vai ter apoio do escritório, apoio jurídico, e o nosso apoio enquanto deputados estaduais. Vamos estar aqui do ladinho, com salas das comissões disponíveis, e em breve com um auditório com quase 50 lugares para palestras. A Escola do Legislativo também vai oferecer cursos voltados especialmente aos vereadores. Isso aqui é para vocês se sentirem em casa”, explicou.

O presidente também destacou as parcerias institucionais da Aleac com o Senado e a Câmara Federal, que permitirão a ampliação da oferta de capacitações e intercâmbios entre os níveis legislativos. “A Assembleia vai usar tudo isso para ajudar não só os deputados estaduais, mas também os vereadores. Se um vereador quiser fazer uma agenda com um secretário, vai ter alguém aqui para organizar, falar no zap, mandar e-mail. É acolhimento de verdade, com estrutura”, reforçou.

Ao encerrar sua fala, Nicolau Júnior agradeceu a presença de cada vereador, presidente de Câmara e deputado que prestigiou a cerimônia. “É uma satisfação muito grande entregar esse espaço. Aqui é a casa de vocês, e queremos que vocês se sintam respeitados e apoiados em tudo. Essa é a Assembleia Legislativa do Acre: de portas abertas para os municípios”, finalizou.

Celso Paraná – presidente da Câmara de Xapuri

“Agora nós não vamos mais ficar igual barata tonta quando viermos cumprir nossas agendas na capital. Quero parabenizar o presidente Nicolau Júnior pela sensibilidade que teve em perceber essa necessidade que nós vereadores sempre tivemos”, comentou o presidente da Câmara de Xapuri, Celso Paraná,

Meire Santana- vice presidente da Câmara de Plácido de Castro

“Em nome dos meus colegas da fronteira, quero parabenizar a assembleia já pessoa do deputado Nicolau Júnior por essa magnífica iniciativa. Finamente aquele se lembrou que os vereadores dos municípios do interior precisavam desse apoio. Parabéns presidente e parabéns a todos que fizeram isso acontecer.

Elias Daier- vereador de Bujari

“Eu confesso que fiquei impressionado pelo capricho que foi colocado aqui. Um espaço que nem nas melhores pretensões, eu imaginava que pudesse ser disponibilizado. Que bom que a partir de agora, todos nós que representamos a população de todo o interior do Acre terão um ponto de apoio aqui na capital”.

O novo centro funcionará como um braço de capacitação permanente, proporcionando:

Cursos de legislação municipal

Assessoria para elaboração de projetos de lei

Suporte técnico em licitações e contabilidade pública

Biblioteca especializada em direito legislativo

Por que isso importa?

Muitas câmaras municipais do interior enfrentam dificuldades por falta de estrutura técnica. O centro surge como solução para:

• Evitar vícios em processos legislativos

• Profissionalizar a atuação dos vereadores

• Uniformizar as práticas entre os municípios

Próximos passos:

Primeira capacitação já está marcada para junho

Sistema de atendimento remoto para câmaras distantes

Parceria com TCE-AC para orientações sobre fiscalização

Declaração:

“Queremos equiparar o padrão legislativo em todo o estado”, afirmou o presidente da ALEAC, deputado [Nome do Presidente], durante a cerimônia de entrega. Vereadores presentes comemoraram a iniciativa como “um salto de qualidade para a democracia municipal”.

A criação do centro atende a uma demanda antiga dos pequenos municípios, onde muitas câmaras operam com equipes enxutas e poucos recursos técnicos. A medida complementa outras ações da ALEAC para modernizar o legislativo acreano.

