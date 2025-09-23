Acre
Aleac esclarece prisão de servidor e afirma que caso é de foro pessoal
Assembleia reforça que episódio não tem relação com funções desempenhadas no Legislativo e garante funcionamento normal das atividades
A Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) divulgou nota oficial nesta terça-feira (23) para esclarecer a prisão de um servidor de carreira condenado por estupro de vulnerável. No comunicado, a instituição afirmou que o episódio diz respeito a uma questão de foro pessoal, sem qualquer ligação com as funções desempenhadas pelo funcionário no âmbito do Legislativo estadual.
A Aleac destacou ainda que não é parte do processo que resultou na prisão e informou que as medidas adotadas dizem respeito exclusivamente à esfera individual do servidor.
A Procuradoria da Casa reforçou que as atividades administrativas e legislativas seguem normalmente, sem qualquer prejuízo ao funcionamento da instituição.
Servidores municipais de Rio Branco cobram reajuste salarial
Na manhã desta terça-feira (23), servidores da Prefeitura de Rio Branco estiveram na Câmara Municipal para cobrar da gestão municipal o cumprimento de reajustes salariais. Entre as categorias presentes estavam coveiros, agentes comunitários de saúde, agentes de endemias e representantes de outras áreas do funcionalismo.
O presidente da Associação dos Servidores Municipais de Rio Branco (Assemurb), José Augusto, afirmou que desde janeiro a categoria aguarda a atualização do piso.
“Todo mês de janeiro é feito o ajuste do piso. Desde o dia 11 de janeiro deste ano, o recurso já vem sendo repassado ao município, mas até agora não houve correção nas tabelas salariais. Essa é uma discussão que iniciamos ainda em 2022 e que permanece sem solução”, destacou.
Segundo o dirigente, o município justifica dificuldades orçamentárias, mas ele reforça que, no caso de agentes comunitários de saúde e de endemias, há uma emenda constitucional de 2020 que retira a categoria do limite da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). “Não há motivo para não fazer o repasse do piso”, completou.
José Augusto também chamou atenção para a situação dos coveiros, que, segundo ele, sofrem com desvalorização e perda de direitos.
“Os coveiros tiveram papel fundamental durante a pandemia, mas nunca receberam sequer um agradecimento. Além disso, perderam gratificações que garantiam a remuneração pelo trabalho aos finais de semana e em horários estendidos. Muitas vezes um enterro chega às 17h e só termina por volta das 20h, e esse esforço não está sendo reconhecido pela gestão”, criticou.
O sindicalista afirmou ainda que a Assemurb busca apoio dos vereadores, tanto da base quanto da oposição, para pressionar a Prefeitura a cumprir o reajuste.
“Já estamos em setembro e nada foi feito. O piso é nacional, não há discussão. Basta aplicar a tabela e garantir o direito dos servidores”, finalizou.
Nostalgia Digital: Por que Jogos Retrô Continuam Populares
A indústria dos games é uma das que mais evoluiu tecnologicamente nas últimas décadas. Gráficos hiper-realistas, realidades virtuais e sistemas de inteligência artificial redefiniram a forma como jogamos. Ainda assim, em meio a tantas inovações, títulos clássicos como Super Mario Bros., Sonic the Hedgehog e Street Fighter II continuam a ser revisitados por milhões de jogadores. Esse fenômeno da nostalgia digital mostra que, mesmo diante do novo, há um apego profundo ao passado.
Esse vínculo não é apenas emocional. Muitos jogadores buscam reviver experiências da infância ou adolescência, reencontrando sensações que marcaram épocas específicas da vida. Ao mesmo tempo, novos públicos descobrem esses títulos como parte de uma herança cultural dos videogames. Não por acaso, plataformas modernas incluem catálogos retrô, permitindo que usuários transitem entre gerações de forma fluida. Essa tendência se conecta a um movimento maior, em que a experiência de jogo transcende a tela, assim como acontece quando usuários exploram recursos paralelos em os Melhores Cassinos Online no Brasil, que também oferecem versões digitais de clássicos de mesa, reinventados para o público atual.
Mais do que simples passatempo, a presença constante dos jogos retrô no mercado contemporâneo revela como eles permanecem relevantes não apenas pela memória afetiva, mas também por características únicas de design, jogabilidade e acessibilidade.
O apelo da simplicidade
Um dos grandes motivos para o sucesso dos jogos retrô é a simplicidade. Em uma era em que muitos títulos exigem longos tutoriais, narrativas complexas e dezenas de horas de dedicação, jogos clássicos oferecem uma experiência direta e acessível. Basta ligar e jogar.
Essa facilidade atrai tanto os veteranos quanto os novatos. Para os mais experientes, trata-se de um retorno a uma época em que a diversão era instantânea. Para os mais jovens, é um contraponto a jogos atuais muitas vezes sobrecarregados por microtransações e sistemas complexos.
O design minimalista também favorece a rejogabilidade. Jogos como Tetris e Pac-Man seguem sendo desafiadores décadas depois, justamente porque sua essência é atemporal.
Elementos nostálgicos em novas produções
A nostalgia não se limita a revisitar títulos antigos. Muitas produções modernas incorporam elementos retrô em seus visuais, trilhas sonoras ou mecânicas. Jogos independentes como Celeste e Shovel Knight exploram gráficos em pixel art e trilhas inspiradas nos anos 1980, mas aplicam mecânicas atuais, criando uma experiência híbrida entre o antigo e o novo.
Esse resgate estético conecta gerações diferentes de jogadores. Quem viveu os anos dourados dos consoles de 8 e 16 bits sente familiaridade imediata, enquanto o público mais jovem aprecia a estética retrô como um estilo artístico único. Esse movimento mostra que a nostalgia pode ser reinterpretada e transformada em inovação.
Até mesmo grandes estúdios reconhecem esse potencial. Franquias como Pokémon e The Legend of Zelda continuam lançando novas versões que resgatam elementos clássicos, equilibrando inovação com respeito às origens.
A força da comunidade e dos remakes
Outro fator essencial para a longevidade dos jogos retrô é a comunidade. Fóruns, canais de streaming e campeonatos amadores reúnem jogadores apaixonados que mantêm vivos títulos lançados há décadas. Esse engajamento coletivo alimenta a relevância cultural dos clássicos e fortalece sua presença no mercado.
Além disso, os remakes e remasterizações ajudam a renovar o interesse. Títulos como Final Fantasy VII Remake ou Resident Evil 2 Remake provam que existe um público disposto a revisitar histórias antigas com roupagem moderna. Esses projetos unem nostalgia e tecnologia, oferecendo experiências atualizadas sem perder a essência que conquistou gerações.
Esse ciclo de resgate e reinvenção cria uma ponte entre passado e presente, garantindo que os clássicos não apenas sobrevivam, mas se mantenham no centro do mercado.
Jogos retrô como patrimônio cultural
Mais do que entretenimento, os jogos retrô se consolidaram como patrimônio cultural. Eles representam marcos históricos da evolução tecnológica, do design e até da música. Assim como filmes e livros clássicos, esses jogos são constantemente revisitados porque carregam valores que transcendem seu tempo de criação.
Esse reconhecimento também explica porque museus e exposições ao redor do mundo dedicam espaços inteiros aos videogames clássicos. Preservar consoles e cartuchos se tornou uma forma de preservar a memória coletiva de uma geração que cresceu jogando.
O impacto cultural se reflete ainda em outras áreas, como moda e artes visuais, onde referências aos anos 1980 e 1990 continuam a aparecer em produtos contemporâneos.
Memórias que não saem de jogo
A permanência dos jogos retrô no cotidiano dos gamers mostra que o passado não é apenas lembrança, mas parte ativa do presente. Esses títulos resistem às mudanças de mercado porque oferecem algo que nenhuma inovação consegue substituir: o sentimento único de nostalgia e conexão emocional.
Enquanto novas tecnologias apontam para o futuro, os clássicos lembram que algumas experiências são atemporais. Seja em consoles antigos, em plataformas modernas ou reinterpretados em remakes, os jogos retrô seguem sendo protagonistas de uma história que nunca sai de moda.
Ufac seleciona monitor para pós-graduação em testes de software com IA
A Universidade Federal do Acre (Ufac) lançou nesta semana o Edital Propeg nº 38/2025, que abre inscrições para seleção de um bolsista monitor de graduação no Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Engenharia de Testes de Software com Inteligência Artificial (IARTES). O monitor selecionado atuará no laboratório do programa, no campus sede da instituição, em Rio Branco.
Segundo a Ufac, o objetivo é apoiar as atividades do curso, que busca capacitar profissionais para o uso de técnicas modernas de desenvolvimento de sistemas, programação e ferramentas de inteligência artificial aplicadas à engenharia de testes de software.
Podem se inscrever estudantes regularmente matriculados em 2025 no curso de Sistemas de Informação da Ufac.
Não poderão concorrer estudantes com vínculo empregatício, beneficiários de outras bolsas vinculadas à Motorola ou aqueles que concluam o curso antes de outubro de 2026.
O bolsista receberá R$ 1.200,00 mensais, pagos pela Fundape, e deverá cumprir funções como auxiliar nas atividades de laboratório, apoiar professores e alunos, colaborar na produção de materiais didáticos, além de elaborar relatórios e participar das reuniões do projeto.
O processo seletivo será realizado em duas etapas: análise do coeficiente de rendimento e entrevista online via Google Meet, ambas de caráter eliminatório e classificatório. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pelo e-mail [email protected], com envio da documentação exigida em PDF.
