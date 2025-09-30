Flash
Aleac debate irregularidades nos pagamentos de servidores da saúde
A Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) realizou na manhã desta terça-feira (30) uma reunião da Comissão de Saúde Pública para discutir as constantes reclamações de servidores da saúde em relação a falhas nos pagamentos. A pauta incluiu o cumprimento do piso da enfermagem, adicionais, gratificações e plantões extras.
O presidente da comissão, deputado Adailton Cruz (PSB), destacou que os problemas se acentuaram após o reajuste geral de 5,08%, quando servidores que recebiam R$ 800 de complemento de piso passaram a receber pouco mais de R$ 100. “Precisamos entender o que de fato está acontecendo, porque as reclamações têm sido frequentes e o problema persiste há meses”, afirmou.
Representantes dos sindicatos também reforçaram as denúncias e cobraram providências. A presidente do Sindicato dos Profissionais e Auxiliares de Enfermagem e Enfermeiros do Estado (Spate), Alesta Amâncio, afirmou que o piso da enfermagem e os pagamentos de extras vêm sofrendo variações injustificadas, gerando insegurança para técnicos e auxiliares de enfermagem. “O piso da enfermagem não pode oscilar. Vemos servidores que recebiam R$ 800 e agora recebem R$ 140. Isso precisa ser esclarecido, porque o trabalhador já ganha pouco e não pode conviver com essa instabilidade”, disse.
Já Ivo Fernandes, secretário-geral do Sintesac, destacou que as falhas no sistema de pagamento vêm se repetindo mês a mês e que a paciência da categoria se esgotou. Segundo ele, a cada contracheque os sindicatos são surpreendidos com uma enxurrada de reclamações de servidores. “Todo mês é a mesma enxurrada de reclamações, o servidor nunca sabe quanto vai receber. É inadmissível que, após quase um ano de sistema, os mesmos erros continuem acontecendo. É preciso uma solução imediata para dar tranquilidade à categoria”, concluiu.
Em resposta, Guilherme Schirmer, Secretário Adjunto de Administração do Estado do Acre (SEAD), reconheceu a complexidade da folha da Saúde, que envolve mais de oito mil servidores distribuídos em unidades nos 22 municípios do Acre. Ele explicou que, a partir de outubro, os plantões extras passarão a ser pagos em um único contracheque, o que deve reduzir problemas recorrentes. “Até setembro eram dois contracheques, mas conseguimos unificar. De outubro a dezembro os pagamentos virão juntos, sem atrasos. O que pode ocorrer é o chamado delay, quando informações de unidades não chegam a tempo para o processamento da folha”, esclareceu.
Sobre o acordo coletivo citado pelos sindicatos, Guilherme afirmou que a proposta já foi encaminhada e que uma reunião conjunta entre Sead e Sesacre deve ser agendada para discutir os pontos pendentes. Ele também frisou que novas implementações dependem de análise de impacto orçamentário, respeitando os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Quanto ao piso da enfermagem, reforçou que as regras são definidas pelo governo federal e que os cálculos seguem critérios já estabelecidos.
Em seguida, a secretária adjunta da Sesacre, Ana Cristina, reforçou que o pagamento dos trabalhadores é uma prioridade da gestão estadual. Ela destacou que situações de divergência na folha de pagamento, como a antiga utilização da fonte 400, já foram corrigidas e que, a partir de agora, haverá um único contracheque para cada servidor, eliminando confusões anteriores. Explicou ainda que eventuais diferenças no piso salarial decorrentes do repasse do Ministério da Saúde estão sendo ajustadas e serão regularizadas até o dia 5 do mês seguinte, garantindo o recebimento correto dos servidores.
A secretária adjunta também orientou os servidores a utilizarem os canais oficiais de comunicação do RH para esclarecer dúvidas individuais sobre remuneração, evitando desinformação nos grupos de WhatsApp. Sobre questões mais complexas, como diferenças na insalubridade em determinados ambientes, Ana Cristina afirmou que a situação será debatida em mesa técnica, ressaltando que a gestão estadual está aberta ao diálogo e comprometida em buscar soluções claras e justas, sem desrespeitar acordos já estabelecidos.
O deputado Adailton Cruz encerrou a reunião agradecendo aos sindicatos e à equipe do governo, reconhecendo o esforço de todos na resolução de problemas, destacando a correção do pagamento do piso salarial até o dia 5 e informando que a discussão sobre o acordo coletivo já terá data para ocorrer até a próxima sexta-feira.
Texto: Mircléia Magalhães/Agência Aleac
Fotos: Sérgio Vale
Divulgado edital para destinação de recursos financeiros a projetos sociais em Brasiléia
O Juízo da Vara de Brasiléia tornou público o edital para o cadastro de instituições aptas a receberem benefícios do fundo de penas pecuniárias. As inscrições se iniciam na próxima quarta-feira, 1º de outubro e seguem até o dia 31.
Os projetos serão recebidos presencialmente na Central de Penas Alternativas (Cepal), situada na Avenida Rui Lino, n.° 695, bairro Raimundo Chaar. O formulário e o projeto técnico (anexos no edital) também podem ser enviados para o e-mail: [email protected].
Haverá prioridade no repasse dos valores aos beneficiários que:
I – Mantenham, por maior tempo, número expressivo de cumpridores de prestação de Serviços à comunidade ou entidade pública;
II – Atuem diretamente na execução penal, assistência à ressocialização de apenados, assistência às vítimas de crimes e prevenção de criminalidade, incluindo os conselhos das comunidades;
III – Prestem serviços de maior relevância social;
Vale ressaltar que é responsabilidade da entidade beneficiada a prestação de contas dos recursos recebidos. A íntegra do certame está disponível na edição do Diário da Justiça (pág. 46), da última quinta-feira, 26.
Fonte: Ascom/TJAC
Sindicato dos Bancários protesta contra fechamento de agência da Caixa
O anúncio do fechamento da agência da Caixa Econômica Federal localizada em frente à Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) motivou um protesto na Câmara Municipal de Rio Branco, nesta terça-feira (30). A mobilização foi liderada pelo presidente do Sindicato dos Bancários do Acre, Eudo Rafael, que alertou sobre os impactos da decisão.
Segundo ele, a unidade é essencial para o atendimento de programas sociais e de ribeirinhos que vêm do interior do Acre e até de municípios vizinhos, como Boca do Acre (AM). “Essa é uma agência importante. O encerramento significa uma perda significativa para a população mais pobre, enquanto a Caixa trabalha para abrir espaços voltados para clientes de maior poder aquisitivo”, afirmou.
Eudo Rafael destacou ainda que a medida faz parte de uma política de gestão que privilegia a digitalização dos serviços, forçando clientes a utilizarem aplicativos e meios digitais, mesmo aqueles que não têm conhecimento ou acesso às ferramentas, ficando assim mais vulneráveis a fraudes e golpes virtuais.
O fechamento da agência está previsto para o dia 16 de outubro. Após essa data, os clientes serão direcionados para a agência principal de Rio Branco, em frente à Polícia Militar. Os funcionários efetivos também serão transferidos, mas há incerteza quanto ao futuro dos trabalhadores terceirizados, que podem ser demitidos.
O sindicato alerta que a decisão poderá provocar superlotação, filas ainda maiores e um aumento significativo no tempo de atendimento, ampliando a sensação de desassistência entre os usuários.
Governador Gladson Camelí participa em Brasília de debate preparatório para a COP 30
A convite dos jornais O Globo e Valor Econômico, e da rádio CBN, o governador do Acre, Gladson Camelí, participará na próxima terça-feira, 30, da terceira edição do projeto COP 30 Amazônia, realizado em Brasília. O evento, promovido pelos veículos de comunicação, será transmitido ao vivo pelas redes sociais dos organizadores.
Com o tema central “Preservação de Florestas e Bioeconomia: os caminhos para mitigar a crise climática”, a programação contará com três painéis de discussão. O objetivo é buscar soluções para o desafio de conciliar a proteção das florestas com o desenvolvimento econômico sustentável.
A iniciativa é parte da preparação para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30), que será realizada pela primeira vez no Brasil em 2025, em Belém. O encontro global é considerado o mais importante fórum internacional sobre mudanças climáticas e reúne chefes de Estado, cientistas, lideranças sociais e representantes do setor privado em torno de ações concretas para enfrentar a crise climática.
Camelí participará do terceiro painel, ao lado de outros governadores da região Norte, debatendo alternativas para proteger a Amazônia, estimular a bioeconomia e promover inclusão social em áreas mais vulneráveis.
Para o governador acreano, o evento é uma oportunidade estratégica: “A COP 30 é um evento de grande relevância, que traz à tona discussões fundamentais sobre clima e meio ambiente. Precisamos tratar esses temas com seriedade, em busca de melhores soluções que beneficiem a natureza e a população, principalmente aqueles que vivem em lugares mais remotos”.
O seminário também abordará o papel das políticas públicas, tanto em âmbito nacional quanto regional, além da participação do setor privado, na conservação da biodiversidade. A proposta é discutir como diferentes atores podem se articular para usar os recursos da floresta de forma sustentável, conciliando preservação ambiental, desenvolvimento econômico e justiça social.
