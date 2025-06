Aleac aprova PLs de Gonzaga que institui o Programa de Farmácias Vivas e torna Feijó a “Capital do Açaí”

Com investimentos em todas as regiões, governo supera expectativas do ano passado e prioriza demanda popular na escolha de ramais

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), ampliou os trabalhos da Operação Verão 2025, iniciada na primeira semana de junho. O foco da ação é a recuperação e manutenção de ramais em todo o estado, com uma meta audaciosa: atingir 4 mil quilômetros de estradas vicinais nas cinco regionais. O número supera a previsão inicial de 2024, que era de 3,5 mil km – ano em que, impulsionado por resultados acima do esperado, o estado concluiu 9 mil km de obras.

A estratégia inclui desde máquinas pesadas até consultas à população para definir prioridades, garantindo que as comunidades mais necessitadas sejam atendidas. Com equipes atuando em todos os 22 municípios acreanos, a operação consolida-se como a maior iniciativa de infraestrutura viáriado estado no período.

Em entrevista, a presidente do Deracre, Sula Ximenes, destacou que, somente na capital, Rio Branco, a previsão é recuperar 1.200 km de ramais, sendo 280 km escolhidos por indicação popular. A medida visa atender comunidades que não foram incluídas diretamente em reuniões com associações e sindicatos.

Atualmente, as frentes de trabalho estão presentes em todo os municípios, em parceria com prefeituras ou por ações diretas do estado. Em Cruzeiro do Sul, além da recuperação de estradas, há investimentos em pavimentação urbana. Já em Assis Brasil, na tríplice fronteira, foi aberta licitação para a recuperação do Ramal Icuriã, considerado o maior da região.

“Temos cerca de 400 equipamentos envolvidos só em Rio Branco. São muitas equipes, muitas mãos trabalhando. Essa ação nasceu com o governador Gladson Cameli, que pediu que reforçássemos ainda mais este ano”, afirmou Sula Ximenes.

Com estrutura ampliada, a Operação Verão consolida-se como a maior iniciativa de infraestrutura viária do estado na temporada.

