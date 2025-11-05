Flash
Aleac aprova Orçamento Climático e deputados destacam compromisso do Acre com o meio ambiente
A Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) aprovou nesta quarta-feira (5), nas comissões e em plenário, o Projeto de Lei nº 172/2025, de autoria do Poder Executivo, que cria o Orçamento Climático do Estado. A proposta garante a destinação de recursos específicos para ações de enfrentamento às mudanças climáticas e mitigação dos impactos de enchentes, secas e outros desastres naturais que afetam diretamente a população acreana.
O relator da matéria, deputado Eduardo Ribeiro (PSD), destacou que o projeto representa um passo essencial na estruturação das políticas ambientais do Estado, ao assegurar que os investimentos em ações climáticas passem a ter previsão orçamentária específica. Ele também frisou que através do PL, será criado um Comitê de Governança com o objetivo de garantir o monitoramento de todas as ações voltadas a mitigação dos efeitos climático no Estado.
“Essa iniciativa vem para consolidar o compromisso do Acre com o meio ambiente e fortalecer a gestão pública nesse setor. O Orçamento Climático vai garantir que os recursos sejam aplicados de forma estratégica, transparente e contínua, para minimizar os efeitos das crises ambientais que temos enfrentado”, afirmou o parlamentar.
Em seguida, o deputado Tadeu Hassem (Republicanos) destacou que a iniciativa representa um avanço importante na preparação do Acre para os extremos do clima. “Esse orçamento tem meu voto favorável. O estado precisa de ações efetivas para combater os impactos das cheias e das secas. Em Brasiléia, por exemplo, tivemos a maior cheia da história e, poucos meses depois, a maior seca. É fundamental que o orçamento contemple políticas de enfrentamento a esses fenômenos”, afirmou o parlamentar.
Ao votar favorável à matéria, a deputada Michelle Melo (PDT) reforçou a necessidade de um orçamento sensível às demandas climáticas e sociais. “O Acre precisa desse olhar sensível. Nossas cidades e comunidades ribeirinhas estão sendo diretamente afetadas pelas mudanças do clima. É importante garantir transparência nos gastos e assegurar que os recursos realmente contribuam para mitigar o sofrimento da população e proteger as gerações futuras”, declarou.
Já o deputado Afonso Fernandes (Solidariedade) lembrou que a Aleac tem se engajado na pauta ambiental e ressaltou sua contribuição na criação da Comissão de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas. “Este ano, criamos essa comissão dentro da Casa, justamente para ampliar o debate sobre o tema. Essa crise climática vem se agravando a cada ano e só será combatida com planejamento e recursos. Por isso, meu voto é totalmente favorável”, pontuou.
Em sua fala, o deputado Arlenilson Cunha (PL) frisou o compromisso da Assembleia com o tema e elogiou a iniciativa do governo. “O mundo inteiro está debatendo a questão climática, e esta Casa não tem se omitido. Acompanhei de perto o sofrimento de ribeirinhos e produtores atingidos por cheias e estiagens. Criamos a Comissão de Mudanças Climáticas e isso mostra o compromisso da Aleac com o povo do Acre. Parabenizo o governador Gladson Cameli e toda a equipe pelo projeto”, afirmou.
Encerrando as manifestações, o deputado Tanízio Sá (MDB) enfatizou a gravidade da crise climática global e a importância da aprovação da lei. “Essa questão do clima é realmente muito séria. Temos visto desastres naturais em várias partes do mundo, com perdas materiais e de vidas humanas. Parabenizo o relator pela condução da matéria e reafirmo que o Parlamento acreano está comprometido com o que é melhor para o nosso Estado”, disse.
A matéria foi aprovada por doze votos. O único voto contrário foi do deputado Emerson Jarude (Partido Novo), que questionou o conteúdo e a falta de detalhamento da proposta encaminhada pelo governo. “Esse projeto nem sequer poderia ser chamado de orçamento, porque não há qualquer planejamento financeiro, detalhamento de receitas ou despesas. Trata-se de uma carta de intenções, sem ações concretas, prazos ou metas definidas. A nomenclatura ‘orçamento climático’ é mero marketing, para o governo chegar à COP-30 e dizer que está tomando providências quanto às questões climáticas. Por isso, meu voto é contrário”, declarou o parlamentar.
Com a aprovação do Orçamento Climático, o Acre dá um passo importante na consolidação de políticas públicas voltadas à sustentabilidade e à proteção ambiental, alinhando-se às discussões internacionais que serão intensificadas na COP-30, a ser realizada no Pará em 2025.
Texto: Mircléia Magalhães/Agência Aleac
Foto: Sérgio Vale
Cano estoura e abre cratera em rua de Brasiléia, na fronteira do Acre
Veículo de distribuidora ficou preso no buraco e Saneacre atuou para reparar danos e restabelecer abastecimento de água
Um cano de abastecimento de água da Saneacre se rompeu na manhã desta quarta-feira (5), no bairro Ferreira Silva, em Brasiléia, abrindo uma cratera na esquina das ruas Miguel de Assis e Ernestino Amaral.
O incidente pegou um motorista de surpresa, fazendo com que o veículo de uma distribuidora ficasse com uma das rodas presas no buraco.
Moradores acionaram rapidamente as equipes do Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre (Saneacre), que enviaram técnicos ao local para realizar os reparos necessários e normalizar o abastecimento na região.
Outro motorista precisou ajudar na retirada do veículo, que só conseguiu ser removido após alguns minutos de trabalho. Não há informações sobre ferimentos do condutor ou prejuízos materiais.
Vereador Samir Bestene cobra urgência na licitação do transporte público e destaca a participação de Bocalom na COP 30
Parlamentar defende abertura para novas empresas e investimentos em saneamento como prioridade para o desenvolvimento da capital
O vereador Samir Bestene (PP) voltou a cobrar da Prefeitura de Rio Branco celeridade na licitação do transporte público, destacando os constantes problemas enfrentados pela população com a frota atual. Segundo o parlamentar, é preciso abrir espaço para novas empresas que possam oferecer um serviço mais eficiente e moderno.
“A gente tem visto vários problemas — ônibus quebrados, poucos veículos circulando. É preciso acelerar essa licitação ou abrir concorrência para que mais de uma empresa possa atuar na capital. Defendo que isso venha logo para a Câmara, com as adequações necessárias, como regras de acessibilidade e novo modelo de cobrança por quilômetro rodado”, afirmou Bestene.
O vereador ressaltou que o transporte público de Rio Branco enfrenta falhas estruturais e operacionais que afetam diretamente os usuários, e que a demora no processo licitatório mantém o sistema defasado.
Sobre a COP 30, vereador defende participação do prefeito e busca por recursos
Questionado sobre a viagem do prefeito Tião Bocalom a Belém (PA) para participar da COP 30, Bestene considerou positiva a presença do gestor no evento, destacando a relevância da conferência para pautas ambientais e de infraestrutura urbana.
“É uma discussão importante, que envolve o aquecimento global, mas também o saneamento básico — um dos grandes desafios de Rio Branco. Precisamos captar recursos para mudar essa realidade. Hoje, nossa capital tem índices preocupantes e está entre as piores do país nesse quesito”, disse.
O parlamentar citou dados do Instituto Trata Brasil, que apontam a necessidade de investimentos superiores a R$ 2 bilhões para a melhoria do sistema de saneamento da capital.
“Investir em saneamento é investir em saúde pública. Espero que dessa participação na COP 30 possam surgir bons encaminhamentos e oportunidades de captação de recursos para melhorar os índices de saneamento e a qualidade de vida da população de Rio Branco”, concluiu o vereador.
Prefeito Jerry Correia participa de agenda em Brasília em busca de novos investimentos para o município
Nesta segunda-feira, em Brasília, o prefeito de Assis Brasil cumpre agenda na capital federal em busca de recursos e investimentos para o desenvolvimento do município. A primeira reunião aconteceu na AMAC – Associação dos Municípios do Acre, onde o gestor foi recebido pelo general Poti, coordenador do escritório da instituição em Brasília.
Durante o encontro, foram discutidas demandas prioritárias do município e estratégias de captação de recursos junto aos órgãos federais. Em seguida, o prefeito participou da reunião da Bancada Federal do Acre, que contou com a presença de deputadas, deputados e senadores. O objetivo foi apresentar projetos e solicitar apoio para inclusão de emendas no Orçamento Geral da União de 2026.
“Estamos em um momento decisivo de articulação. É aqui que buscamos os recursos que garantirão novas obras, melhorias e avanços para Assis Brasil. Nosso compromisso é continuar trabalhando para trazer benefícios concretos à nossa população”, destacou o prefeito.
A participação na agenda em Brasília ocorre todos os anos e tem garantido resultados importantes para o município, com investimentos que fortalecem áreas como infraestrutura, saúde e desenvolvimento urbano.
A expectativa é de que a viagem gere bons frutos e assegure mais uma rodada de investimentos para o ano de 2026, reforçando o compromisso da gestão com o crescimento de Assis Brasil.
