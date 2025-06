Aleac aprova inclusão de vítimas de violência doméstica no CNH Social no Acre

O secretário de Estado de Segurança Pública do Acre, José Américo Gaia, destacou que essa capacitação faz parte do processo de modernização da segurança pública no estado

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp) concluiu, nesta sexta-feira, 20, o curso de capacitação de policiais militares para o uso de Taser X2, um equipamento de menor potencial ofensivo, utilizado para imobilizar pessoas sem causar danos graves. A formação também preparou instrutores que poderão repassar o conhecimento a outros profissionais da corporação. O treinamento foi realizado após a aquisição de 85 pistolas Taser e 312 cartuchos do mesmo modelo.

O curso, voltado exclusivamente para a Polícia Militar do Estado do Acre, contou com a participação de dez policiais militares, que agora estão devidamente certificados para operar e multiplicar o conhecimento sobre o uso de Taser X2 dentro da corporação. A capacitação teve uma fase teórica em ambiente EAD, por meio da plataforma da fabricante Axon Enterprises, e outra presencial, com instrução prática nas dependências da Sejusp.

O secretário de Estado de Segurança Pública do Acre, José Américo Gaia, destacou que essa capacitação faz parte do processo de modernização da segurança pública no estado. “Capacitar nossos policiais com o uso responsável de instrumentos de menor potencial ofensivo, como o Taser, é uma medida essencial para fortalecer a atuação técnica da Polícia Militar, preservar vidas e garantir uma abordagem mais segura para a tropa e para a população. Esse treinamento representa nosso compromisso contínuo com a modernização da segurança pública no estado do Acre”, disse.

O curso representa um salto na qualificação das forças de segurança do estado e reflete a preocupação da Sejusp em alinhar ações com práticas modernas e eficazes. Para a comandante-geral da Polícia Militar do Acre, coronel Marta Renata Freitas, o curso tem papel estratégico. “Capacitar nossos policiais com o uso responsável de instrumentos de menor potencial ofensivo, como o taser, é uma medida essencial para fortalecer a atuação técnica da Polícia Militar, preservar vidas e garantir uma abordagem mais segura para a tropa e para a população. Esse treinamento representa nosso compromisso contínuo com a modernização da segurança pública no Estado do Acre”, destacou.

A instrução foi ministrada pelo coronel Alisson Pontes, da Polícia Militar de São Paulo, instrutor master da Axon e especialista com experiência em batalhões operacionais. Ele conduziu pessoalmente o treinamento prático, que envolveu simulações reais com disparos e uso tático do equipamento. Para ele, a aquisição de equipamentos de menor letalidade demonstra profundo respeito pela tropa e pela população.

“Formamos policiais militares do Acre, que agora serão responsáveis por repassar esse conhecimento em toda a corporação. O treinamento foi extremamente produtivo, com etapas teóricas à distância e um robusto treinamento presencial baseado em realidade simulada. Sem dúvida, é um grande avanço para o estado do Acre”, concluiu.

