Aleac aprova contas de Gladson Cameli de 2021 e 2022, seguindo parecer favorável do TCE

A Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) aprovou, na manhã desta quarta-feira (10), as prestações de contas do governador Gladson Cameli referentes aos exercícios de 2021 e 2022. A decisão seguiu o parecer favorável do relator, deputado Tadeu Hassem (Republicanos), presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, que se baseou nas recomendações do Tribunal de Contas do Estado (TCE).

A votação foi concluída com 18 votos a favor e 2 contrários. Votaram contra os deputados Edvaldo Magalhães (PCdoB) e Emerson Jarude (Novo). Já a deputada Michelle Melo (PDT), da oposição, justificou seu voto favorável pela confiança na análise técnica do TCE e no relatório apresentado pela comissão.

— Confio no trabalho do tribunal e também no relator da COF — uma das declarações da maioria dos deputados durante a sessão.

O TCE já havia emitido parecer favorável à aprovação das contas, porém com ressalvas técnicasque foram incorporadas ao relatório da Aleac. A decisão encerra a análise dos dois exercícios e mantém as contas do governo Cameli em conformidade com a legislação de controle externo.

