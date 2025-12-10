Acre
Aleac aprova contas de Gladson Cameli de 2021 e 2022, seguindo parecer favorável do TCE
Votação teve 18 votos a favor e 2 contra; deputada da oposição justificou voto favorável pela confiança na análise técnica do Tribunal de Contas do Estado
A Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) aprovou, na manhã desta quarta-feira (10), as prestações de contas do governador Gladson Cameli referentes aos exercícios de 2021 e 2022. A decisão seguiu o parecer favorável do relator, deputado Tadeu Hassem (Republicanos), presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, que se baseou nas recomendações do Tribunal de Contas do Estado (TCE).
A votação foi concluída com 18 votos a favor e 2 contrários. Votaram contra os deputados Edvaldo Magalhães (PCdoB) e Emerson Jarude (Novo). Já a deputada Michelle Melo (PDT), da oposição, justificou seu voto favorável pela confiança na análise técnica do TCE e no relatório apresentado pela comissão.
— Confio no trabalho do tribunal e também no relator da COF — uma das declarações da maioria dos deputados durante a sessão.
O TCE já havia emitido parecer favorável à aprovação das contas, porém com ressalvas técnicasque foram incorporadas ao relatório da Aleac. A decisão encerra a análise dos dois exercícios e mantém as contas do governo Cameli em conformidade com a legislação de controle externo.
Homem que atropelou por desentendimento em grupo de WhatsApp é liberado para cumprir prisão domiciliar em Xapuri
O homem de 28 anos, identificado pelas iniciais J.O.S., ficou à disposição da Justiça após se apresentar espontaneamente à Delegacia de Xapuri e confessar ter atropelado um conhecido na tarde de terça-feira (9), nas proximidades do Corpo de Bombeiros da cidade.
Segundo a Polícia Civil, o crime foi motivado por um desentendimento considerado fútil, decorrente de comentários feitos em um grupo de WhatsApp da igreja da qual ambos fazem parte. Em depoimento, o suspeito afirmou que decidiu procurar a vítima para tirar satisfações.
De acordo com o relato de J.O.S., ele foi ao local de trabalho do rapaz, uma academia de ginástica, e o encontrou trafegando de bicicleta nas imediações. Tomado pela raiva, jogou o carro contra o ciclista, que foi violentamente atropelado. A vítima (não identificada) sofreu ferimentos graves e precisou ser transferida com urgência para Rio Branco, onde segue internada em recuperação.
Na manhã desta quarta-feira (10), o acusado passou por audiência de custódia. Após ser ouvido, a Justiça determinou que ele cumprirá prisão domiciliar, monitorado por tornozeleira eletrônica.
Entre as restrições impostas, está a proibição de sair de casa, salvo autorização judicial. Caso descumpra as medidas, poderá ser encaminhado a um presídio.
O caso segue sob investigação pela Polícia Civil.
Autoridades da ABT apreende 3,5 mil pés de madeira extraída ilegalmente em Pando e suspeita de contrabando para Epitaciolândia
Madeira de cedro e carvalho foi encontrada no município de Bella Flor, em Pando; autoridade florestal alerta para conflitos em áreas públicas durante a coleta de castanha
A Autoridade de Fiscalização e Controle Social das Florestas e da Terra (ABT) do departamento de Cobija/Pando, na Bolívia, anunciou a apreensão de 3.500 pés de madeira das espécies cedro e carvalho no município de Bella Flor, na comunidade San Pedro. Segundo relatório preliminar, a madeira foi extraída de forma irregular e teria como destino fronteira do acre via contrabando.
O diretor da ABT em Pando, Androcles Puerta, destacou que no departamento existem cerca de 3 milhões de hectares de terras fiscais indisponíveis – áreas que, durante a época da safra da castanha, se tornam palco de conflitos entre grupos que buscam explorar o recurso departamental.
— A exploração ilegal se agrava durante a zafra da castanha, quando as áreas públicas se tornam alvo de disputa — reforçou Puerta, defendendo a urgência de regulamentação específica para garantir o uso sustentável dos recursos e evitar a degradação florestal.
O diretor da ABT também ressaltou a necessidade de o governo nacional aprovar regulamentações específicas para o uso sustentável da amêndoa, a fim de prevenir conflitos, assegurar o uso responsável dos recursos florestais e proteger os direitos dos coletores tradicionais, e maior coordenação transfronteiriça para coibir o contrabando de madeira e outros produtos florestais, especialmente na região de fronteira com o estado do Acre, no Brasil.
— Atualmente não há nenhuma instituição autorizada a conceder permissões para a coleta de castanha nessas terras, o que torna qualquer atividade nelas ilegal — finalizou Puerta.
A apreensão reforça a preocupação das autoridades bolivianas com a exploração ilegal de madeira e a fragilidade da governança em áreas públicas, especialmente em regiões de fronteira com o Acre/Brasil, onde o controle é mais complexo.
Presidente da Câmara prestigia posse de juíza de paz e suplentes no Fórum de Brasileia
O presidente da Câmara Municipal de Brasileia, Marquinhos Tibúrcio, participou nesta quarta-feira da solenidade de posse da juíza de paz e de seus suplentes, realizada no Fórum da Comarca de Brasileia, Dr. Evaldo Abreu de Oliveira. Ele esteve acompanhado do vereador Almir Andrade.
A cerimônia marcou um momento significativo para o fortalecimento da justiça local, reforçando a importância das juízas de paz no atendimento direto à população e no acesso facilitado aos serviços do Poder Judiciário.
A presença dos representantes do Legislativo Municipal evidencia o compromisso da Câmara com a valorização das autoridades que exercem funções essenciais para o bom funcionamento social.
Em nota, a Câmara Municipal de Brasileia reiterou seu apoio às iniciativas que promovam o desenvolvimento, a segurança jurídica e o bem-estar da comunidade.
