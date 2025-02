Aleac adere à campanha Fevereiro Roxo e presidente Nicolau Júnior reforça importância da conscientização

O objetivo é disseminar informações sobre os sintomas, tratamentos e a importância do apoio aos pacientes e familiares que convivem com essas condições

A Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac) aderiu à campanha Fevereiro Roxo, iniciativa nacional dedicada à conscientização sobre Lúpus, Alzheimer e Fibromialgia. O movimento tem como objetivo alertar a população sobre essas doenças crônicas, promovendo o diagnóstico precoce e incentivando o tratamento adequado para a melhoria da qualidade de vida dos pacientes.

O presidente do Poder Legislativo, deputado Nicolau Júnior (Progressistas), destacou a relevância da campanha e reforçou o compromisso do Legislativo acreano em apoiar ações de conscientização sobre a saúde da população.

“É fundamental falarmos sobre essas doenças que, muitas vezes, são silenciosas e de difícil diagnóstico. O Fevereiro Roxo vem justamente para chamar a atenção das pessoas e incentivar que procurem orientação médica ao notarem os primeiros sintomas. A Aleac está engajada nessa campanha porque entendemos que informação e prevenção fazem a diferença na vida das pessoas”, afirmou o parlamentar.

Além da adesão simbólica com a iluminação roxa da sede do Legislativo, a Aleac promoverá debates e ações informativas voltadas à população, em parceria com especialistas e entidades ligadas à saúde. O objetivo é disseminar informações sobre os sintomas, tratamentos e a importância do apoio aos pacientes e familiares que convivem com essas condições.

A campanha Fevereiro Roxo surgiu com o lema “Se não houver cura, que ao menos haja conforto!”, reforçando que, mesmo sem cura definitiva para Lúpus, Alzheimer e Fibromialgia, um acompanhamento médico adequado e o suporte da sociedade são essenciais para a qualidade de vida dos pacientes.

A iniciativa do parlamento acreano reforça o compromisso do Legislativo acreano com pautas de saúde pública e bem-estar da população, promovendo um ambiente de diálogo e sensibilização sobre doenças que afetam milhares de pessoas em todo o país.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários