Alê Júnior estreia no Brasileiro contra um velho conhecido

O atacante Aureliano Pereira da Silva Júnior, 20, o Alê Júnior, será um dos titulares do Humaitá no confronto contra o time da Tuna Luso, do Pará, neste sábado, 19, na Arena da Floresta, na estreia das duas equipes no Campeonato Brasileiro da Série D. O acreano jogou no time paraense de 2024 e esse reencontro tem um sabor especial.

“Fui muito feliz na Tuna e tenho muitos amigos em Belém. Estrear em uma competição importante como a Série D e contra a Tuna gera muitas emoções”, afirmou Alê Júnior.

Grande oportunidade

Alê Júnior foi uma das contratações do Humaitá visando à disputa do torneio nacional e acredita em uma grande oportunidade.

“Para quem sonha com uma carreira no futebol, a Série D é uma excelente chance. Temos uma chave com adversários de nível e boas partidas do Humaitá será importante para todos”, comentou o atacante acreano.

Equipe motivada

Alê Júnior destacou o empenho do elenco do Humaitá durante os treinamentos.

“Nosso time está muito motivado para o Brasileiro. O jogo de estreia é sempre muito importante e vamos em busca de uma vitória”, declarou o camisa 9 do Tourão.

