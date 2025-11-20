Alê Júnior acerta por empréstimo com Royal Citty e jogará na Índia

O atacante Alê Júnior, um dos destaques do Humaitá, na temporada de 2025 vai atuar no futebol da Índia. A diretoria do Tourão acertou o empréstimo e essa será a primeira oportunidade do atleta acreano fora do Brasil.

“Os dirigentes do Humaitá acertaram todos os detalhes e viajo para índia nesta quinta(20). Estou bastante empolgado com essa oportunidade”, disse Alê Júnior.

13 gols na temporada

O Campeonato Indiano começa no dia 16 de dezembro e Alê Júnior chegará em condições de jogar. O atacante marcou 13 gols e deu cinco assistências na temporada de 2025.

“Os meus números foram bons. Minha meta é ajudar ao máximo o Royal e melhorar os meus números em 2026”, afirmou o atacante.

