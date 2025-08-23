fbpx
Alckmin: Se depender de nós, tarifaço acaba amanhã

2 horas atrás

Vice-presidente visitou concessionária em São Paulo neste sábado (23) e ressaltou aumento no plano de contingência para R$ 40 bilhões

Mesmo com tal preocupação, o vice-presidente Geraldo Alckmin se mostrou otimista (Foto: Marcelo Camargo/ABr)

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), afirmou neste sábado (23) que o Brasil segue negociando com os Estados Unidos a redução das tarifas de mais produtos e que, se depender do governo brasileiro, o tarifaço “acaba amanhã”.

Durante visita a uma concessionária em São Paulo, Alckmin — que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços — comemorou o impacto do IPI zero e o aumento nas vendas de veículos.

Ele destacou ainda a retirada de produtos com aço e alumínio da lista de sobretaxas americanas, que passam a ser enquadrados na Seção 232, com alíquota igual à aplicada a outros países, exceto Estados Unidos e Reino Unido.

“Isso ajuda na competitividade de tudo o que tem aço e alumínio: máquinas, retroescavadeiras, motocicletas, produtos industriais”, afirmou.

Alckmin também anunciou a ampliação do plano de contingência para empresas afetadas pelas tarifas. O BNDES aumentou de R$ 30 bilhões para R$ 40 bilhões o volume de crédito disponível.

“Vamos atender mais empresas, mesmo aquelas que não exportam tanto”, disse.

Negociações seguem

O vice-presidente ressaltou que o diálogo com a Casa Branca continua e que há espaço para ampliar a lista de isenções e reduzir alíquotas de outros produtos.

“O trabalho é esse: diálogo e negociação. Sempre tem espaço para entendimento”, afirmou. Questionado sobre possíveis contrapartidas, Alckmin não descartou incluir combustíveis nas conversas.

Ele também mencionou outras frentes de cooperação, como biocombustíveis, minerais estratégicos e o mercado de Cbios, que envolve empresas americanas.

Alckmin informou ainda que viajará ao México na próxima terça-feira (27) para ampliar a parceria comercial entre os dois países. Ele destacou o superávit brasileiro na balança com os mexicanos e disse ver potencial de crescimento em setores como energia, agroindústria, biocombustíveis e equipamentos médicos.

 

Bolívia apreende 230 quilos de drogas, armas e prende brasileiros em operação antidrogas

47 minutos atrás

23 de agosto de 2025

Forças especiais bolivianas interceptaram armas de grosso calibre e lacraram dois imóveis durante operação em Santa Cruz de la Sierra; ações foram intensificadas após onda de violência na região

A Força Especial de Combate ao Narcotráfico (FELCN) da Bolívia apreendeu mais de 230 quilos de drogas, armas de grande e pequeno calibre e munições em operações realizadas no departamento de Santa Cruz.

Dois cidadãos brasileiros foram presos durante a ação, mas seus nomes não foram divulgados pelas autoridades. As apreensões incluíram ainda armas de grosso calibre e o lacramento de dois imóveis suspeitos de envolvimento com o tráfico.

De acordo com as autoridades bolivianas, as operações – intensificadas devido ao recente aumento da violência na região – contaram com apoio de forças de segurança locais. A apreensão reforça a estratégia de combate a organizações criminosas transnacionais que atuam na fronteira e no centro do país. Os detidos e os materiais apreendidos foram encaminhados às autoridades judiciais da Bolívia para investigação.

Jornalista acidentado em Bujari deixa UTI e publica primeira foto em recuperação

2 horas atrás

23 de agosto de 2025

Otávio Nascimento, de 21 anos, sofreu traumatismo craniano e fraturas após colisão entre moto e ônibus no dia 11; agora na enfermaria, ele agradeceu o apoio nas redes sociais

O jornalista Otávio Nascimento Damasceno, de 21 anos, que sofreu um acidente grave no último dia 11 em Bujari, deu sinais de forte recuperação e deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Pronto-Socorro de Rio Branco.

Na noite desta sexta-feira (22), ele publicou uma foto em suas redes sociais ao lado da família, sentado em uma cadeira de rodas no pátio do hospital, ainda com ferimentos visíveis, mas fazendo o sinal de positivo com o polegar. A legenda resumia seu estado de espírito: “Gratidão a todos”.

O repórter colidiu com a lateral de um ônibus escolar em frente a um posto de combustível na BR 364 nas proximidades do município de Bujari. O impacto provocou traumatismo cranioencefálico (TCE) grave, trauma torácico e fraturas na mão esquerda. Socorrido pelo Samu com suporte avançado, foi intubado no local e encaminhado em estado crítico. Agora, já na enfermaria, ele interage com familiares e segue em recuperação, considerado estável pelos médicos.

Em áudio enviado à imprensa, a porta-voz da emissora, Simone Oliveira, detalhou o progresso na recuperação do jornalista. “O Otávio saiu da UTI e está no leito 57 do pronto-socorro. Por enquanto, não pode receber visitas, apenas acompanhantes, porque acabou de sair da UTI. Ele já está sem sonda, se alimentando pela boca e conversando, embora ainda um pouco sonolento devido aos efeitos dos remédios”, relatou.

Simone também informou que Damasceno está consciente, demonstrando lucidez ao perguntar por colegas e expressar o desejo de retornar ao trabalho. A equipe médica segue avaliando a necessidade de uma cirurgia no braço do jornalista, que ainda apresenta escoriações na perna e tonturas ao se levantar — efeitos considerados normais diante da medicação e do trauma sofrido.

Apesar da melhora, ainda não há previsão de alta hospitalar. O repórter permanecerá em observação e será submetido a novas avaliações médicas.

Entenda a escalada das tensões entre EUA e Venezuela

8 horas atrás

23 de agosto de 2025

Em entrevista ao Agora CNN, Rafael Villa, professor de Relações Internacionais da USP, explica o acirramento das tensões entre os países

Redação GPS Tribunal Supremo da Venezuela mantém reeleição de Maduro e bloqueia divulgação de atas

A tensão entre Estados Unidos e Venezuela teve uma escalada durante esta semana após o governo americano enviar navios para a região costeira venezuelana, em uma operação que visa combater cartéis de drogas latino-americanos. Em resposta, o ditador venezuelano Nicolás Maduro ordenou que milicianos se apresentem em quartéis a partir deste sábado (23), elevando o nível de confronto entre os dois países.

Em entrevista à CNN, Rafael Villa, professor de Relações Internacionais da USP, explicou a recente escalada das tensões e projetou cenários futuros para o conflito.

O que é a milícia bolivariana?

A milícia bolivariana venezuelana foi criada por Hugo Chávez no final da primeira década dos anos 2000, funcionando como uma força paramilitar. O grupo foi idealizado para ser convocado em momentos de crise, sendo composto majoritariamente por aposentados e idosos, com poucos jovens em suas fileiras.

Embora Maduro afirme ter capacidade de mobilizar 4,5 milhões de milicianos, especialistas contestam esse número. Considerando que a população atual da Venezuela é de aproximadamente 21 milhões de pessoas, após a saída de cerca de 8 milhões do país, o número apresentado por Maduro representaria 21% da população venezuelana atual.

Estimativas mais realistas apontam que a força paramilitar conta com cerca de 100 mil pessoas. O contingente é descrito como mal preparado e recebe baixos salários, tendo sua capacidade de mobilização bastante limitada em caso de confronto. A retórica de Maduro sobre o poder da milícia é vista principalmente como um discurso defensivo frente às movimentações americanas.

