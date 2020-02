O deputado federal Alan Rick (DEM), esteve reunido na tarde desta segunda-feira, 03, primeiro dia do reinício do ano legislativo, com o prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, para tratar da liberação de recursos e execução de ações no município.

O prefeito levou ao parlamentar demandas nas áreas de Saúde, Educação, Produção Rural, Habitação Popular, Infraestrutura e Assistência Social.

“Iniciamos o ano legislativo com muito trabalho. No caso de Cruzeiro do Sul, vamos executar, este ano, mais de R$ 2.300.000,00 de recursos de 2019 para áreas da produção rural, construção de calçadas, Saúde e Ação Social, além de mais de R$ 3 milhões para creches, escolas, ônibus e quadras de escolas, via FNDE”, destaca Alan Rick.

O deputado democrata também disse estar trabalhando para dar celeridade à liberação de mais R$ 1.800.000,00 para habitação popular, saúde municipal e equipamentos para produção rural, de 2020 que serão executados no próximo ano.

