Alagoas: vídeos mostram mobilização após acidente com 15 mortos

Vídeos encaminhados ao Portal Gazetaweb, parceiro do Metrópoles, mostram o resultado de um grave acidente envolvendo um ônibus com dezenas de romeiros alagoanos registrado na manhã desta terça-feira (3/2), na rodovia AL-220, em Alagoas. O veículo capotou em um trecho conhecido como “S do Caboclo”, nas imediações do Sítio Boqueirão, deixando 15 mortos e outros feridos.

Com o impacto, montou-se uma grande mobilização de equipes de resgate no local. Atuam na ocorrência o Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas (CBM/AL), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Departamento Estadual de Aviação (DEA), devido à gravidade da situação e à quantidade de vítimas.

