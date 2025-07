AJP Rio Branco é um sucesso e Atitude conquista título

O AJP Rio Branco promovido durante o fim de semana no ginásio do Sesc foi um sucesso dentro e fora do tatame colocou a capital acreano “no mapa” dos grandes eventos do jiu-jitsu mundial.

“Tivemos 998 atletas e mais de 700 lutas. Os números são um resumo de um fim de semana fantástico para o esporte acreano. Essa é mais uma prova do poder do esporte”, declarou o embaixador do AJP, Wendell Barbosa.

Prefeitura e Estado

Wendell Barbosa voltou a destacar o apoio do prefeito Tião Bocalom e do governo do Estado por intermédio da Secretaria de Esporte e Lazer (SEEL).

“O apoio do prefeito Tião Bocalom e do secretário Ney Amorim foram fundamentais. Não tenho nenhuma dúvida do retorno do evento do AJP para o Estado e Rio Branco”, comentou Wendel Barbosa.

Competição com inclusão

Segundo Wendell Barbosa, o AJP é um evento com inclusão social.

“Tivemos uma excelente participação dos paratletas. Isso significa muito sob todos os aspectos”, afirmou o embaixador.

Atitude é campeã

A equipe Atitude conquistou o título do AJP Rio Branco. A River Fight terminou em segundo e a Gracie Barra ficou em terceiro. As equipes receberão uma premiação de R$ 19 mil no total.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários