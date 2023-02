AGU pede a STF que confirme constitucionalidade de decreto sobre armas

Plenário da Corte manteve decisão monocrática de ministro de 16 de janeiro; defesa do ex-presidente pediu retirada de documento

O plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu, por unanimidade, manter em uma ação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a minuta (uma espécie de rascunho) de um decreto de golpe de Estado encontrada na casa de Anderson Torres.

A decisão, tomada na noite desta terça-feira (14), confirmou a determinação monocrática do corregedor eleitoral, Benedito Gonçalves, de 16 de janeiro. O R7entrou em contato com a defesa do ex-presidente, que, até a última atualização deste texto, não deu retorno.

Os advogados de Bolsonaro pediram a reconsideração da medida na semana passada. O corregedor, no entanto, rejeitou o pedido. A decisão do plenário do TSE desta terça (14) confirmou, portanto, a rejeição de Benedito Gonçalves.

A minuta do golpe foi encontrada durante a operação de busca e apreensão na casa do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Anderson Torres. O documeno foi incluído na ação que investiga o comportamento do ex-presidente durante uma reunião com embaixadores no Palácio do Planalto, em julho do ano passado. Na ocasião, Bolsonaro criticou o sistema eleitoral e atacou ministros do TSE e do Supremo Tribunal Federal (STF).