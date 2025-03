AGU entra com 12 ações para cobrar R$ 76 milhões por destruição de 6,8 mil hectares de biomas brasileiros

Na madrugada desta sexta-feira (7), o rio atingiu a cota de transbordamento de 13 metros e, pela manhã, chegou a 13,03 metros, acendendo o alerta para os órgãos de defesa

Com a elevação do nível do Rio Juruá, o Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul intensificou o monitoramento da situação, instalando uma sala específica para acompanhar a evolução da cheia. Na madrugada desta sexta-feira (7), o rio atingiu a cota de transbordamento de 13 metros e, pela manhã, chegou a 13,03 metros, acendendo o alerta para os órgãos de defesa.

De acordo com o comandante do Corpo de Bombeiros do Juruá, Josadac Cavalcante, a nova estrutura de monitoramento foi montada dentro da corporação, em parceria com a Defesa Civil Municipal. “Criamos esta sala de situação para que as equipes possam acompanhar em tempo real os dados meteorológicos, os registros das réguas dos municípios e a quantidade de precipitação. O cruzamento dessas informações nos permite prever o nível do rio e estimar quantas famílias poderão ser atingidas”, explicou.

Atualmente, oito bairros de Cruzeiro do Sul já foram diretamente impactados pelo aumento do nível da água. Apesar disso, ainda não há registros de famílias desabrigadas ou pedidos de remoção, pois muitas residências nas áreas afetadas são construídas sobre palafitas. Segundo o comandante, historicamente, os primeiros chamados para retirada de moradores costumam ocorrer quando o rio atinge entre 13,30 e 13,40 metros.

O monitoramento também inclui a análise de dados dos municípios vizinhos, desde Marechal Thaumaturgo até a jusante, no Amazonas. “Os dados indicam que o nível do rio segue subindo na região do Breu, enquanto Porto Walter também apresenta elevação. A tendência é que Cruzeiro do Sul continue registrando aumento do nível do rio pelo menos até amanhã”, alertou Cavalcante.

A nova sala de monitoramento também está aberta para outras secretarias municipais e estaduais que necessitem de informações para suas ações, como Saúde e Educação. Além disso, os dados coletados auxiliam na elaboração de estratégias preventivas, evitando que famílias sejam surpreendidas pela cheia e sofram prejuízos.

“Nosso objetivo é antecipar o problema e alertar a população para minimizar os danos. Acompanhamos diariamente as informações e estamos prontos para agir caso a situação se agrave”, finalizou o comandante.

