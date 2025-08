Agrotech Drones: a tecnologia que voa alto no Acre e transforma o jeito de produzir no campo

Um acidente de trânsito envolvendo dois veículos bolivianos deixou feridos no fim da tarde desta sexta-feira (1), no cruzamento das ruas Oscar Meia e Arialdo Bispo Barroso, no bairro Eldorado, em Brasileia. A colisão entre um carro e uma motocicleta mobilizou equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Corpo de Bombeiros e Polícia Militar.

Segundo relato policial, o condutor de um carro modelo Mitsubishi, de placa boliviana NUA-2325, avançou a preferencial ao sair da rua Arialdo Bispo Barroso e colidiu com uma motocicleta que trafegava na rua Oscar Meia, com dua mulheres de nacionalidade brasileira. No momento da chegada da guarnição, a motocicleta ainda estava sob o automóvel.

O motorista do carro alegou desconhecimento das leis de trânsito brasileiras e afirmou não ter percebido a necessidade de dar preferência. A rua Arialdo Bispo Barroso é classificada como via local, com limite de velocidade de 30 km/h, enquanto a Oscar Meia é uma via coletora, com velocidade permitida de até 40 km/h.

Durante a abordagem, o condutor foi submetido ao teste do etilômetro, que não apontou sinais de embriaguez. No entanto, como o motorista não apresentou a documentação do veículo, o carro foi removido ao pátio do Detran, e um auto de infração foi lavrado.

As vítimas da motocicleta, incluindo uma mulher com suspeita de fratura no ombro e outra pessoa com possíveis fraturas nos membros inferiores, receberam os primeiros socorros no local e foram encaminhadas para atendimento médico no hospital regional Raimundo Chaar, onde receberam os cuidados médicos e ficaram em observação.

O boletim de ocorrência foi registrado para formalização do caso, e as partes envolvidas foram orientadas a buscar seus direitos junto aos órgãos competentes.

