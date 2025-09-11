Agricultora morre ao ser atingida por árvore durante limpeza de sítio em Cruzeiro do Sul

Maria Agripina Vieira Tavares, 57 anos, trabalhava com o marido e um neto na Comunidade Gleba Retumba, em Cruzeiro do Sul, quando ocorreu o acidente

A agricultora Maria Agripina Vieira Tavares, 57 anos, morreu na manhã desta quinta-feira (11) após ser atingida por uma árvore durante a limpeza do sítio da família na Comunidade Gleba Retumba, zona rural de Cruzeiro do Sul. Ela trabalhava junto com o marido e um neto de 18 anos quando o acidente ocorreu.

De acordo com relatos preliminares, a vítima e os familiares realizavam a limpeza habitual da propriedade quando uma árvore de grande porte caiu inesperadamente, atingindo-a em cheio. Testemunhas disseram que não houve tempo para reação.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas Maria Agripina já havia falecido no local. O caso será investigado pelas autoridades competentes, embora tudo indique tratar-se de um acidente trágico durante o trabalho rural. A família recebe apoio de vizinhos e da comunidade local.

