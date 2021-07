Agricultor é preso ao transportar mais de 1 kg de cocaína e munições para a zona rural

Uma ação de fiscalização dos Policiais Militares do 3° Batalhão resultou na prisão de um agricultor de 28 anos e na apreensão de droga e munições no km 13 da Estrada do Quixadá, na zona rural de Rio Branco.

A guarnição policial estava realizando a Operação Saturação na Estrada do Quixadá, quando abordou o agricultor em uma motocicleta Honda CG 150, de cor vermelha. Durante a vistoria dentro do baú, localizado na garupa da moto, foi encontrado uma sacola de cor preta contendo um tijolo de cocaína pesando 1,3 kg, duas caixas de munição calibre (ponto 22) totalizando 100 munições e 10 cartuchos calibre 20.

Durante a entrevista, o agricultor relatou aos policiais que pegou a droga e as munições com um homem na cidade e que iria receber um valor de R$ 100 para levar os ilícitos até a zona rural.

Diante dos fatos, foi dada ordem de prisão e a “mula do tráfico” foi encaminhada com a moto, droga e as munições, à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.

