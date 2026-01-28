Agricultor de Capixaba vai a júri popular por matar o irmão a facadas após Justiça rejeitar legítima defesa

Crime ocorreu em março de 2025 após discussão entre irmãos; Diérico deu versão que não se sustentou nas investigações

O agricultor Diérico Souza de Macedo, de 39 anos, será julgado pelo Tribunal do Júri pela morte do irmão, Milton Souza de Macedo, a facadas na zona rural de Capixaba, em março de 2025. O Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC) rejeitou a tese de legítima defesa apresentada pela defesa, mantendo a denúncia por homicídio qualificado.

O crime ocorreu na noite de 3 de março no Ramal da Elza. Segundo as investigações, os irmãos bebiam juntos quando uma discussão recomeçou. Diérico teria saído, retornado depois e desferido dez facadas contra Milton, que estava dormindo e sob efeito de álcool.

A defesa tentou sustentar que Diérico agiu para se defender e pediu a retirada de agravantes, mas o desembargador Francisco Djalma negou o recurso em sessão virtual de 14 de janeiro.

Diérico confessou o crime, mas versão foi contestada por perícia; ele não foi ao velório e deixou a região após o homicídio

Durante interrogatório, o agricultor Diérico Souza de Macedo, confessou o crime, alegou legítima defesa, afirmando que a vítima estava armada. A Polícia Civil, no entanto, não encontrou elementos no local que comprovassem essa versão, e perícias não identificaram sinais de reação por parte de Milton.

Os investigadores também estranharam o comportamento de Diérico após o crime: ele não compareceu à delegacia quando intimado, não participou do velório do irmão e deixou a região. O único vizinho presente no dia, estava embriagado, disse ter dormido e não ter ouvido ou visto o momento do ataque.

Com a rejeição da legítima defesa pelo Tribunal de Justiça do Acre, Diérico será julgado pelo Tribunal do Júri, que decidirá se ele será condenado ou absolvido pelas acusações de homicídio qualificado.

Ainda não há data para o julgamento.

