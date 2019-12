TV Globo irá confirmar nos próximos dias um rodízio com apresentadores do Norte

Noticiamos que a apresentadora Jessica Senra, companheira do acreano Ayres Rocha, foi confirmada como apresentadora do Jornal Nacional, edição de sábado. O que ninguém esperava era que Ayres Rocha também tivesse sido convidado para voltar à bancada do telejornal mais assistido do país.

De acordo com publicação do jornalista em seu perfil no Instagram, a TV Globo irá confirmar nos próximos dias um rodízio com apresentadores do Norte. “A Rede Amazônica se empolgou tanto com nossos apresentadores na bancada do #JN50Anos que vai ter BIS. Isso mesmo, nossos cinco representantes vão participar de uma escala aos sábados. Assim que as datas forem confirmadas a gente avisa vocês”, diz o texto.

E aí? Preparados para ver o Acre novamente na tela da Globo?

