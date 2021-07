Agentes do Detran atendem em média 120 ocorrências sem vítimas fatais por mês

Criada em 2010, após a posse dos primeiros agentes da autoridade de trânsito do quadro efetivo do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), a Coordenadoria Integrada de Fiscalização de Trânsito (Ciftran) atende as ocorrências geradas diariamente pelo Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp). São pelos menos 120 chamados sem vítimas fatais todos os meses em Rio Branco.

Os motoristas que se envolverem em algum acidente de trânsito e precisarem do auxílio da Ciftran podem solicitar o apoio dos agentes direto pelo telefone 190. Além das ações de fiscalização e patrulhamento ostensivo, a Coordenadoria também atua no controle do tráfego, conscientização de pedestres e condutores e auxilia em escoltas e interdições.

“Nossa competência é atuar nos casos de acidentes sem vítimas fatais, mas prestamos o apoio necessário à Polícia Militar nos casos com vítimas. Estamos à disposição da população sempre que for necessário”, afirma o coordenador da Ciftran, Ícaro Roque.

Qualquer atendimento resulta no preenchimento do Boletim de Acidente de Trânsito (Boat), necessário para solicitação de Seguro DPVAT e ações judiciais advindas de ocorrências sem acordo entre as partes. O Boat preenchido pelos agentes é encaminhado à Coordenadoria de Engenharia e Estatística de Trânsito, responsável pela entrega posterior do documento ao cidadão.

Para receber o Boat, assim com os demais serviços realizados pelo Detran durante a pandemia, é necessário realizar agendamento prévio pelo portal do órgão www.detran.ac.gov.br, clicando na aba “Atendimento” e selecionando o serviço desejado.