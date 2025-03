Agentes de segurança são detidos por apreensão ilegal de veículo em Acrelândia

“Eu tenho me dedicado bastante, e as projeções para o futuro são poder contribuir com a saúde mental da população acreana, ser um fator de mudança e trabalhar em equipe da melhor forma possível”, destacou a psicóloga e recém empossada Andressa Lira, juntamente com outros 88 novos servidores.

O governador do Acre, Gladson Camelí, participou nesta terça-feira, 25, da cerimônia de posse dos novos servidores convocados no concurso da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), realizada por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead). Esse é mais um avanço na ampliação da força de trabalho do sistema público de saúde e compromisso da gestão estadual com a melhoria dos serviços prestados à população.

Os profissionais empossados atuarão em diversas unidades de saúde do estado e como médicos, enfermeiros, cirurgiões-dentistas, assistentes sociais, técnicos em enfermagem e outros especialistas essenciais para o atendimento à população acreana.

O governador Gladson Camelí destacou a importância do investimento na saúde pública do Acre e ressaltou que, no conjunto das ações do governo, está cumprindo o dever de melhorar a vida das pessoas.

“Hoje estamos cumprindo uma das minhas promessas de campanha, que foi a realização de concursos públicos para efetivar profissionais que antes eram provisórios”, explicou. O governador também agradeceu à equipe de governo, mencionando o secretário de Administração, Paulo Roberto, e o secretário de Saúde, Pedro Pascoal, pelo trabalho realizado para reduzir desigualdades e fortalecer os serviços oferecidos à população.

Ao tomar posse como servidora pública da saúde, Andressa Lira também expressou sua gratidão, alegria e expectativa para essa nova etapa profissional. “Meu sentimento é de gratidão, realização e orgulho”, disse, emocionada, lembrando que esse momento representa uma grande conquista após anos de estudo e ressaltou ainda que a posse não é apenas uma vitória pessoal, mas também um presente para sua família e todos que a apoiaram ao longo dessa jornada.

A nomeação desses profissionais reforça a estratégia do governo de fortalecer a rede pública de saúde em todas as regiões do estado. Recentemente, o governo do Acre também investiu mais de R$ 1,9 milhão em novos equipamentos, realizou mais de 900 atendimentos, diminuindo as filas de espera na capital e no interior; e teve a ampliação do atendimento especializado, demonstrando a prioridade dada ao setor.

O secretário de Estado de Saúde, Pedro Pascoal, destacou a importância da posse de novos servidores na área da saúde. “Entre Cruzeiro do Sul e Rio Branco, estamos empossando hoje 89 profissionais. Nosso objetivo é levar assistência para quem precisa, garantir atendimento de qualidade e reduzir a necessidade de deslocamento dos pacientes para os grandes centros”, explicou. Além disso, frisou que a iniciativa do governador Gladson Camelí representa não apenas a ampliação do atendimento à população, mas também a geração de emprego e renda.

O secretário de Administração, Paulo Roberto, destacou a valorização dos servidores e ressaltou a preocupação da administração com a saúde e com todas as áreas do serviço público. Encerrando sua fala, deixou uma mensagem aos novos profissionais: “Que vocês cuidem das pessoas como gostariam de ser cuidados. Esse é o rumo do nosso governo: cuidar das pessoas.”

A iniciativa faz parte de um conjunto de ações da atual gestão para fortalecer a área da saúde e melhorar a prestação de serviços no Acre. Além da nomeação dos novos servidores, o governo tem promovido investimentos em infraestrutura, aquisição de insumos e equipamentos, além da valorização dos profissionais da saúde, garantindo avanços significativos no setor.

O evento reforça a determinação do governo estadual em priorizar políticas públicas voltadas à melhoria da saúde, alinhadas às diretrizes estratégicas que visam proporcionar um atendimento digno e de qualidade à população acreana.

