Agenda SMCCI – 23 de fevereiro de 2026

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), trabalha nesta segunda-feira, 23, em serviços de tapa-buraco em três rodovias estaduais, com intervenções em quatro pontos em Rio Branco, Plácido de Castro e Porto Acre.

A presidente do órgão, Sula Ximenes, destaca que o acompanhamento das estradas é constante. “A gente sabe que quem depende da rodovia precisa passar com tranquilidade. Quando surge um problema, a equipe entra para resolver. Manutenção não pode esperar, porque buraco pequeno vira problema grande”, afirma.

As equipes trabalham na AC-090, no km 76, em Rio Branco; na AC-040, nos kms 10, em Rio Branco, e 92, em Plácido de Castro; e na AC-010, no km 56, em Porto Acre. O serviço consiste na aplicação de massa asfáltica nos locais onde o asfalto apresentou buracos e desgaste, principalmente após as chuvas.

A manutenção é feita para evitar que os buracos aumentem e prejudiquem ainda mais o tráfego, além de reduzir riscos para motoristas e motociclistas que utilizam as rodovias todos os dias. O Deracre informa que os trechos atendidos foram definidos a partir das demandas identificadas pelas equipes de campo. Os serviços prosseguem ao longo da semana, conforme a necessidade de cada rodovia.



Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE

