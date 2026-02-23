Acre
Agenda SMCCI – 23 de fevereiro de 2026
Deracre reforça manutenção em rodovias de Rio Branco, Plácido de Castro e Porto Acre
O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), trabalha nesta segunda-feira, 23, em serviços de tapa-buraco em três rodovias estaduais, com intervenções em quatro pontos em Rio Branco, Plácido de Castro e Porto Acre.
A presidente do órgão, Sula Ximenes, destaca que o acompanhamento das estradas é constante. “A gente sabe que quem depende da rodovia precisa passar com tranquilidade. Quando surge um problema, a equipe entra para resolver. Manutenção não pode esperar, porque buraco pequeno vira problema grande”, afirma.
As equipes trabalham na AC-090, no km 76, em Rio Branco; na AC-040, nos kms 10, em Rio Branco, e 92, em Plácido de Castro; e na AC-010, no km 56, em Porto Acre. O serviço consiste na aplicação de massa asfáltica nos locais onde o asfalto apresentou buracos e desgaste, principalmente após as chuvas.
A manutenção é feita para evitar que os buracos aumentem e prejudiquem ainda mais o tráfego, além de reduzir riscos para motoristas e motociclistas que utilizam as rodovias todos os dias. O Deracre informa que os trechos atendidos foram definidos a partir das demandas identificadas pelas equipes de campo. Os serviços prosseguem ao longo da semana, conforme a necessidade de cada rodovia.
Agenda Emurb – 23 de fevereiro de 2026
Deracre trabalha na conclusão de espaço destinado a mototaxistas em Porto Acre
O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), está na fase final da construção do espaço de apoio aos mototaxistas de Porto Acre. Nesta etapa, são executados os serviços de adequação da área de convivência, pintura e instalação de iluminação interna, além da pavimentação, pintura e cobertura da área externa. O investimento é superior a R$ 473,5 mil, com recursos próprios do Estado. O governador Gladson Camelí afirmou que a obra atende solicitação da categoria.
“Determinamos a construção desse espaço para garantir melhores condições de trabalho aos mototaxistas de Porto Acre. É recurso próprio aplicado no município”, declara Camelí.
O espaço conta com salão de descanso, banheiro e copa, destinados aos profissionais que atuam no transporte de passageiros no município. A presidente do Deracre, Sula Ximenes, destacou a fase atual da execução. “Os serviços estão concentrados nos acabamentos internos e na finalização da parte externa. Em breve, vamos concluir a obra e disponibilizar o espaço à categoria”, afirma.
