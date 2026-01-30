Agenda Emurb – 30 de janeiro de 2026

Crack e cocaína estavam escondidos no forro da casa; menor era usado por traficantes, segundo denúncia anônima recebida pela polícia

Um adolescente de 13 anos foi apreendido pela Polícia Civil de Rodrigues Alves na quinta-feira (29) após ser encontrado com aproximadamente 4,5 quilos de drogas, entre crack e cocaína, além de balanças de precisão e material para acondicionamento. A ação partiu de uma denúncia anônima que indicava que o menor estava guardando entorpecentes a mando de traficantes da região.

Os policiais foram até a residência do adolescente e, com autorização da mãe, realizaram a busca, localizando as drogas escondidas no forro da casa. O adolescente foi encaminhado à delegacia e responderá por ato infracional análogo ao tráfico. O caso será analisado pela Vara da Infância e da Juventude.

A Polícia Civil destacou o papel das denúncias anônimas no combate ao tráfico e reforçou que a ação evidencia a utilização de menores por facções criminosas no interior do estado.

Relacionado

Comentários