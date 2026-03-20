Agenda Emurb – 20 de março de 2026

Nova estratégia governamental transforma a doação de sangue em uma ação coletiva entre secretarias para salvar vidas em todo o estado

O Governo do Acre deu um passo importante para garantir a estabilidade dos estoques de sangue no estado. Foi publicado no Diário Oficial (DOE) desta sexta-feira (20), o Decreto nº 11.854, que institui oficialmente o Mês do Servidor Doador e a Gincana Intersecretarial de Doação de Sangue no âmbito da administração pública estadual.

Assinada pelo governador Gladson Cameli, a medida visa transformar o funcionalismo público em uma rede ativa de solidariedade. A iniciativa não se limita apenas à doação de sangue, mas também incentiva o cadastro de doadores de medula óssea entre servidores civis e militares, fortalecendo o atendimento hospitalar de alta complexidade.

Como vai funcionar?

A organização da gincana será liderada pelas secretarias de Saúde (Sesacre) e de Administração (Sead), em parceria direta com o Hemoacre. O diferencial da proposta é a estratégia: o período do “Mês do Servidor Doador” não será fixo, sendo definido anualmente pelo Hemoacre de acordo com os momentos de maior necessidade técnica ou baixa crítica nos estoques.

As secretarias e órgãos públicos deverão promover campanhas internas de conscientização e mobilização. O objetivo é criar uma competição saudável entre as pastas, destacando o impacto direto que cada bolsa de sangue coletada possui na vida dos pacientes da rede pública de saúde.

Regras e Benefícios

O decreto é claro ao reforçar o caráter altruísta da ação: não haverá concessão de benefícios financeiros ou vantagens materiais aos participantes. O foco é a doação voluntária e o compromisso social do servidor.

Por outro lado, o governo assegura o cumprimento da legislação trabalhista, garantindo ao servidor o direito à dispensa do dia de trabalho na data da doação, sem prejuízo em sua remuneração ou ficha funcional. Com essa medida, o Acre busca alinhar a gestão pública às melhores práticas de responsabilidade social e saúde coletiva do país.

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