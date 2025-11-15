Brasil
Agências da Energisa fecham no feriado, mas mantêm serviço em canais digitais
Justiça decreta prisão de jovens por assalto a drogaria e motorista de aplicativo em Rio Branco
Wesley Bispo, 18, e Gabriel Vasques, 19, foram presos preventivamente; Jeremias Silva, 19, cumprirá prisão provisória com tornozeleira eletrônica
A Justiça de Rio Branco decretou a prisão preventiva de Wesley da Silva Bispo, 18 anos, e Gabriel Rocha Vasques, 19 anos, além da prisão provisória com tornozeleira eletrônica para Jeremias Carneiro da Silva, 19 anos, por envolvimento em uma série de assaltos ocorridos na Avenida Amadeo Barbosa. Os três, juntamente com um adolescente de 17 anos que acabou baleado, são acusados de roubar um motorista de aplicativo e uma drogaria.
De acordo com o inquérito da Delegacia de Flagrantes, o grupo rendeu um motorista de aplicativo, roubou seu carro e o utilizou para assaltar uma farmácia na mesma avenida.
Durante a fuga, ignoraram a ordem de parada da Polícia Militar e iniciaram uma perseguição que terminou no Terminal Urbano após colisão do veículo. O adolescente teria apontado uma arma para os policiais e foi baleado, sem gravidade. Todo o material roubado foi recuperado e devolvido aos proprietários.
O que levou a PF a indiciar Silvio Almeida por crime de importunação sexual
Ex-ministro foi demitido do cargo após a ONG Me Too Brasil confirmar o recebimento de denúncias contra ele
A PF (Polícia Federal) indiciou na última sexta-feira (14) o ex-ministro de Direitos Humanos Silvio Almeida pelo crime de importunação sexual, depois de mais de um ano de investigação. O relatório foi encaminhado ao ministro André Mendonça, relator do caso no STF (Supremo Tribunal Federal).
O caso foi aberto no STF por Mendonça para proteger e evitar exposição das vítimas e testemunhas, de modo a evitar um “sobe e desce” de instâncias. Com o recebimento do indiciamento, o ministro determinou o encaminhamento à PGR (Procuradoria-Geral da República).
Com isso, caberá ao procurador-geral, Paulo Gonet, decidir se denuncia o ex-ministro, se são necessárias mais diligências ou se é o caso de arquivar a investigação.
Silvio Almeida foi demitido do cargo de ministro no dia 6 de setembro de 2024, um dia após a ONG Me Too Brasil confirmar o recebimento de denúncias de assédio sexual contra ele.
A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, confirmou ser uma das vítimas. Ela afirma que as importunações começaram com “atitudes inconvenientes” ainda durante a transição de governo, em 2022.
Anielle relata ter sido vítima de importunação sexual. Na legislação brasileira, o crime caracteriza desde assédios verbais a toques não consentidos.
Durante a investigação da PF, os envolvidos no caso, como Almeida e as denunciantes, foram chamados para prestar depoimentos. Anielle Franco foi uma das vítimas ouvidas pelos agentes.
Fonte: CNN
Enem 2025: o que é permitido e o que é proibido no dia da 2ª prova?
Orientações básicas sobre acesso ao local de prova, documentos de identificação, horários, regras e outros procedimentos sobre o primeiro dia do exame que acontece neste domingo (16)
Milhões de candidatos em todo o país realizarão as provas do segundo dia do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2025 neste domingo, 16 de novembro. Desta vez, os concorrentes serão submetidos às questões de ciências da natureza e suas tecnologias; e de matemática e suas tecnologias.
Para garantir que todos cheguem preparados, confira as principais regras sobre o que você pode e o que não pode fazer ou levar no local de prova.
O que é permitido (Obrigatório e opcional):
- Documento de identificação:
Apresentar original com foto, emitido por órgãos oficiais, físico ou digital (e-Título, CNH Digital, RG Digital, CIN Digital, etc.) nos aplicativos oficiais (ou app gov.br).
Somente esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente.
- Lanches e água:
Permitidos, desde que sejam vistoriados pelo chefe de sala. A embalagem da água ou alimentos não precisa ser transparente, mas garrafas digitais são proibidas.
- Cartão de confirmação:
Recomendado levar impresso, mas não é obrigatório. Contém informações importantes como local de prova e número de inscrição.
- Declaração de comparecimento:
Permitida, se precisar comprovar presença. Deve ser impressa da Página do Participante e entregue ao chefe de sala para assinatura no momento da identificação.
❌ O que é Proibido (e deve ser guardado)
Qualquer uso ou porte desses itens resultará na eliminação do participante.
- Equipamentos eletrônicos:
Celular, tablets, smartwatches, alarmes, calculadoras, fones de ouvido, gravadores, pen drives e outros dispositivos eletrônicos.
- Canetas não-transparentes:
Lápis, lapiseira, borracha, régua, corretivo e qualquer caneta que não seja de tinta preta em material transparente.
- Acessórios de Vestuário:
Óculos escuros e artigos de chapelaria (boné, chapéu, viseira, gorro ou similares).
- Materiais de Consulta:
Livros, manuais, impressos, anotações e similares.
Qualquer tipo de relógio (analógico ou digital).
Procedimento de segurança:
Todos os itens proibidos (e também chaves, carteira, etc.) devem ser desligados, colocados no envelope porta-objetos fornecido pelo fiscal de sala, lacrados e mantidos debaixo da carteira durante toda a permanência no local de prova.
Atenção ao Horário (de Brasília):
- Abertura dos Portões: 12h
- Fechamento dos Portões: 13h (Proibida a entrada após este horário!)
- Início da Prova: 13h30
- Término da Prova (2º dia): 18h30
Enem 2025: CNN Brasil transmite live com correção da prova em tempo real
O Enem 2025 está chegando e você acompanha na CNN Brasil a correção extraoficial ao vivo do exame.
Neste domingo (16), a partir das 20h, os professores do Objetivo estarão nos nossos estúdios para uma live com a resolução das questões, análises e comentários.
Fonte: CNN
