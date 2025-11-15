Agências da Energisa fecham no feriado, mas mantêm serviço em canais digitais

As agências de atendimento da Energisa Acre estarão fechadas na próxima segunda-feira, 17, devido ao feriado estadual do Tratado de Petrópolis, e também na quinta-feira, 20, quando é celebrado o feriado nacional da Consciência Negra. Apesar da suspensão do atendimento presencial, todos os serviços permanecem disponíveis pelos canais digitais da concessionária, que funcionam 24 horas por dia.

Pelos meios digitais, os clientes podem emitir segunda via da fatura, negociar débitos, solicitar religação, acompanhar pedidos, informar falta de energia e acessar diversos outros serviços sem precisar sair de casa.

Segundo o coordenador de atendimento da Energisa Acre, Marcos Ribeiro, a orientação é que os clientes utilizem sempre os canais oficiais da empresa.

“Nossos canais digitais estão disponíveis para facilitar o dia a dia do cliente, não só em feriados. É atendimento rápido, prático e personalizado, mas é importante usar sempre os canais oficiais da Energisa”, destacou.

Canais oficiais de atendimento:

– Call Center: 0800 647 7196

– Aplicativo Energisa On (iOS e Android)

– WhatsApp Gisa: (68) 99233-0341

Relacionado

Comentários