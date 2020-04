Em cada unidade será permitida a entrada de um ou dois clientes por máquina, de acordo com o espaço físico

No intuito de oferecer atendimento de serviços essenciais à população neste momento de pandemia, a Caixa Econômica Federal abrirá neste próximo sábado (25) algumas agências em todo o estado do Brasil.

No Acre, 5 serão reabertas temporariamente, em Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Brasileia. Nestas, é possível realizar saque do INSS sem cartão; saque de Seguro Desemprego/Defeso sem cartão e senha; saque Bolsa Família e outros benefícios sociais sem cartão e senha; pagamento de Abono Salarial e FGTS sem cartão e senha; saque de conta salário sem cartão e senha; e desbloqueio de cartão e senha de contas.

Na Capital, as agências são as disponíveis no Bosque, no Centro e na Estação Experimental. Em Cruzeiro do Sul, a que está situada no centro da cidade, e em Brasileia a que fica localizada no bairro Raimundo Chaar.

Em cada unidade será permitida a entrada de um ou dois clientes por máquina, de acordo com o espaço físico, com distanciamento de pelo menos dois metros entre cada pessoa.

As medidas sobre higienização foram intensificadas pelo banco em todo o Brasil.

Auxílio Emergencial

A Caixa esclarece que os beneficiários do Auxílio Emergencial que receberam o crédito em poupança da CAIXA podem movimentar o valor digitalmente pelo Internet Banking ou mesmo utilizando o cartão de débito em suas compras. Aqueles que receberam o crédito por meio da Poupança Digital CAIXA podem pagar boletos e contas de água, luz, telefone, entre outras, bem como fazer transferências para outros bancos por meio do aplicativo CAIXA Tem.

Vale ressaltar que a prestação de informações sobre cadastro e pagamento do Auxílio Emergencial está disponível apenas por meio do aplicativo CAIXA | Auxílio Emergencial, do site auxilio.caixa.gov.br e da central telefônica exclusiva 111.

