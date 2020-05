A agência da Caixa localizada na Avenida Brasil, no Centro de Rio Branco, teve o atendimento suspenso nesta sexta-feira (8) após três funcionários apresentarem sintomas da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. A expectativa é reabrir a agência no sábado (9), das 8 às 14h.

Um papel informando o fechamento temporário da unidade foi fixado na porta do banco. No texto, a Caixa reforça que os clientes podem acessar aos atendimentos por meio dos canais remotos e digitais.

Enquanto a unidade estiver fechada, todos os atendimentos foram transferidos para as demais agências da capital: no Centro, na Estação Experimental e no Bosque.

O presidente do Sindicato dos Bancários, Eudo Raffael, informou que tem acompanhado a situação e que todos os demais funcionários que tiveram contato com os três casos suspeitos foram colocados em quarentena por um período de cinco dias. Os funcionários com sintomas estão afastados.

A agência da Caixa do bairro Estação Experimental também chegou a ser fechada no último dia 29 de abril após uma funcionária que trabalha no atendimento testar positivo para Covid-19. Todos os demais funcionários que tiveram contato com ela também foram colocados em quarentena por um período de cinco dias.