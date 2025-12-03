Brasil
Afonso Fernandes assume presidência do Parlamento Amazônico, maior articulação parlamentar da Amazônia Legal
Em posse realizada nesta quinta-feira (4), o parlamentar assume o comando do colegiado que reúne representantes dos nove estados da região para debater e propor políticas de desenvolvimento sustentável e proteção ao bioma
O deputado acreano Afonso Fernandes (Solidariedade), assumiu nesta quarta-feira a presidência do Parlamento Amazônico, passando a liderar oficialmente a maior articulação política entre os nove estados que compõem a Amazônia Legal. A posse marca o início de um novo ciclo de atuação para o biênio 2025/2027, período em que o parlamentar será responsável por coordenar as ações e prioridades da entidade.
O Parlamento Amazônico reúne representantes dos nove estados da Amazônia Legal e integra dezenas de deputados estaduais, quase cem deputados federais e um terço do Senado da República, configurando um dos mais robustos blocos legislativos do país na defesa dos interesses amazônicos.
Ao assumir o comando, o deputado destacou que a Amazônia Legal, apesar de ocupar quase metade do território brasileiro, concentra alguns dos piores indicadores sociais do país. Ele citou problemas graves como violência, saneamento básico insuficiente, déficit habitacional e dificuldades de mobilidade aérea como prioridades que exigem respostas coordenadas. Entre as propostas anunciadas está a criação de alternativas de aviação regional, que permitam deslocamentos diretos entre os estados amazônicos sem a necessidade de longas conexões fora da região.
Afonso Fernandes afirmou que um de seus primeiros movimentos será solicitar a cada estado a apresentação de suas demandas urgentes, para consolidar uma agenda comum de trabalho. Ele defende que a força política da Amazônia depende da unidade de suas representações estaduais e federais. O parlamentar reforçou que, somados, os estados amazônicos possuem peso suficiente para influenciar decisões estratégicas em Brasília, desde que atuem de forma integrada.
A posse política e simbólica ocorrerá em fevereiro, em Rio Branco, mas o deputado já exerce oficialmente a presidência desde a eleição. Para ele, este é um momento decisivo para ampliar a presença da Amazônia nas discussões nacionais e garantir que o desenvolvimento sustentável venha acompanhado de justiça social e compensações adequadas para a população que preserva a floresta.
Com a chegada de Afonso Fernandes ao comando do Parlamento Amazônico, o Acre conquista uma posição de destaque na formulação das políticas públicas que definirão o futuro da região nos próximos anos. O deputado afirmou que atuará para aproximar bancadas federais, articular governadores e fortalecer o diálogo entre os estados, com o objetivo de transformar as potencialidades da Amazônia em oportunidades reais para seu povo.
Operação policial apreende meia tonelada de cocaína camuflada em caminhão frigorífico em Mato Grosso; caminhão saiu de Boca do Acre
Droga estava escondida entre carne bovina refrigerada; motorista, que viajava com a esposa, disse ter saído do Amazonas com destino ao Sudeste. Carga foi levada à Polícia Federal
Uma operação integrada entre equipes policiais resultou na apreensão de 500 quilos de cocaína na noite de terça-feira (2) em um trecho da MT-100, na região de Alto Araguaia, Mato Grosso. A droga estava escondida no baú frigorífico de um caminhão, camuflada entre uma carga de carne bovina refrigerada.
A ação teve início após o setor de inteligência do Comando de Operações de Divisas alertar que um veículo de carga transportaria grande quantidade de entorpecentes. Com a informação, equipes militares intensificaram o patrulhamento e localizaram o caminhão próximo ao Parque de Exposições da cidade.
Ao chegar ao local, os policiais encontraram o motorista e sua esposa no veículo. Na vistoria, foram encontrados 18 pacotes com tabletes de cocaína dentro do compartimento refrigerado. O condutor afirmou que havia iniciado o transporte em Boca do Acre, no Amazonas, e que o destino final seria a região Sudeste do país.
Após a confirmação do material ilícito, o caminhão e toda a carga apreendida foram encaminhados para a Polícia Federal, responsável pelos procedimentos investigativos. A apreensão de meia tonelada de cocaína representa um dos maiores volumes interceptados recentemente na rota do narcotráfico que atravessa a região Centro-Oeste.
SUS terá teleatendimento em saúde mental para viciados em bets
Segundo o Ministério da Saúde, a rede pública vai ofertar, a partir de fevereiro de 2026, teleatendimentos em saúde mental com foco em jogos e apostas, por meio de parceria com o Hospital Sírio-Libanês
Jogos e apostas, em especial as eletrônicas cada vez mais difundidas por conta das chamadas bets, têm prejudicado as finanças e a saúde de muitos brasileiros. Diante desse cenário, os ministérios da Saúde e da Fazenda lançaram iniciativas com foco na prevenção do vício ou compulsão por jogos, tanto para a saúde física, como para a mental e financeira dos usuários.
Algumas dessas ferramentas estão previstas em um acordo de cooperação técnica assinado, nesta quarta-feira (3), pelos ministros da Saúde, Alexandre Padilha, e da Fazenda, Fernando Haddad. Entre as ferramentas que serão implementadas está uma plataforma de autoexclusão que, a partir do dia 10 de dezembro, permitirá ao apostador que deseja interromper o vício solicitar ser bloqueado dos sites de apostas, além de deixar seu CPF indisponível para novos cadastros ou para o recebimento de publicidade das bets.
Estudo recente apontou que as bets provocam perdas econômicas e sociais ao país estimadas em R$ 38,8 bilhões anualmente.
O acordo cria também, entre as medidas de prevenção e cuidado, o Observatório Brasil Saúde e Apostas Eletrônicas. Ele será um “canal permanente de troca de dados entre as pastas”, de forma a viabilizar ações integradas de apoio para que esses usuários busquem ajuda nos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS).
“A partir dos dados que temos, vamos identificar padrões como os de adição ou compulsão das pessoas. Os registros nos ajudarão a ver onde a pessoa está, para que nossas equipes possam entrar em contato e servirem de ombro amigo ou braço de apoio dessas pessoas”, explicou Alexandre Padilha.
Ferramentas
Além da plataforma de autoexclusão, também serão disponibilizadas uma série de orientações sobre como buscar ajuda na rede pública, o que inclui informações sobre pontos de atendimento do SUS, por meio do aplicativo Meu SUS Digital e a Ouvidoria do SUS.
O Ministério da Saúde lançou também a Linha de Cuidado para Pessoas com Problemas Relacionados a Jogos de Apostas, que contém orientações clínicas e prevê atendimento presencial e online como forma de reduzir as barreiras de acesso ao cuidado em saúde mental.
Segundo o Ministério da Saúde, a rede pública vai ofertar, a partir de fevereiro de 2026, teleatendimentos em saúde mental com foco em jogos e apostas, por meio de parceria com o Hospital Sírio-Libanês.
Inicialmente, serão 450 atendimentos onlines por mês, mas o ministério poderá ampliar esse número, a depender da demanda.
“Essa assistência funcionará de forma integrada e como parte da rede do SUS e, sempre que necessário, esses pacientes serão conduzidos ao atendimento presencial”, informou a pasta.
Regulamentação
Durante sua participação no evento, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacou que, apesar de as bets terem sido autorizadas em 2018, pouco foi feito para regulamentar essa atividade durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro.
“Era preciso definir tributação, regras de propaganda e marketing, parâmetros de jogo responsável e o papel de cada ministério no combate a práticas abusivas, lavagem de dinheiro e no apoio às pessoas que necessitassem de atenção em saúde pública. Nada disso foi feito entre 2019 e 2022”, disse o ministro.
Ele acrescentou que, com o atual regramento, nenhum CPF de criança ou de beneficiário de Benefício de Prestação Continuada (BPC) ou do Bolsa Família pode ser usado para cadastro nos sites de jogos.
Transtornos
Segundo o diretor do Departamento de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas do Ministério da Saúde, Marcelo Kimati, alguns dados já disponibilizados pelo SUS identificam aumento do número de atendimentos de pessoas com transtornos associados ao jogo.
Segundo ele, em 2023, o SUS fez 2.262 atendimentos de pessoas com esse tipo de vício ou compulsão. Em 2024, esse número subiu para 3.490. “E entre janeiro e junho de 2025, já havíamos registrados 1.951 atendimentos”, disse o diretor.
Durante a cerimônia de assinatura do acordo entre as pastas da Saúde e da Fazenda, Kimati disse que, com os dados já disponíveis, é possível traçar um perfil das pessoas que vivem esse tipo de problema.
“Ele é homem; tem entre 18 e 35 anos; é negro; vive situações de estresse e ruptura de cotidiano; é separado, aposentado, desempregado; além de isolado ou com rede de apoio frágil”, descreveu o diretor ao destacar que, em resumo, este perfil está diretamente associado à população que vive uma situação de vulnerabilidade.
Anvisa proíbe 3 suplementos, incluindo um de ora-pro-nóbis
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou nessa terça-feira (2/12) a apreensão e o fim de produção de três suplementos que eram vendidos no país. O consumo deles, alerta o órgão fiscalizador, também deve ser interrompido.
A ação atingiu os suplementos Prosatril, Erenobis e Óliver Turbo. A agência informou que todos os itens circulavam sem registro no órgão ou cadastro que garantisse sua segurança aos consumidores.
A fiscalização também apontou uso de ora-pro-nóbis (Pereskia aculeata) na composição do suplemento Erenobis, fabricado pela empresa Ms Comércio de Produtos Naturais Ltda.
O uso desta planta em produtos alimentares industrializados foi proibido pela Anvisa em abril deste ano por falta de evidências científicas sobre eficácia e segurança.
Mais suplementos proibidos pela Anvisa
A ação fiscal incluiu ainda o Prostatril, da mesma Ms Comércio de Produtos Naturais Ltda, que alegava ser fonte de vitamina E e zinco, e de possuir registros na Anvisa — mas eles eram falsos.
Também foi retirado do mercado o Óliver Turbo, fabricado pelo Instituto Oliver Cursos Preparatórios Ltda. A empresa alegava falsamente que o produto possuía certificados da Anvisa para melhorar os estudos e aumentar o foco e concentração. Alegar efeitos terapêuticos como esses é proibido para qualquer suplemento.
