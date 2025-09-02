Brasil
Afeganistão: mapas mostram impacto do terremoto que matou mil pessoas
O Afeganistão foi atingido por um forte terremoto, de magnitude 6,0, na noite do último domingo (31/8). Os tremores mataram ao menos mil pessoas em uma região montanhosa e de difícil acesso no leste afegão, próximo à fronteira com o Paquistão. O abalo sísmico foi o que mais causou mortes no país desde junho de 2022.
Mapas de diferentes entidades mostram a proporção do impacto, revelando a intensidade dos tremores em diferentes regiões. Um deles, elaborado pela iniciativa de ciência cidadã Earthquake Network, mostra que o epicentro do tremor foi a cerca de 25 km da cidade afegã Asadabad, registrado às 19h17 no horário local (16h17, no horário de Brasília). A entidade trabalha com a implementação de um sistema de alerta antecipado de terremotos colaborativo, baseado em redes de smartphones.
Nas redes sociais, o Centro Sismológico Euro-Mediterrânico (EMSC) também compartilhou um mapa, informando “abalos sísmicos a 30 km a leste de Jalālābād, cidade no Afeganistão, ocorridos 0h08 no horário local (21h08 no horário de Brasília)”.
Uma representação realizada pelo Serviço Nacional de Sismologia da Índia revelou que o fenômeno também afetou o país. De acordo com o mapa, um tremor de magnitude 2,6 ocorreu nesta segunda-feira (1/9) na região de Karbi Anglong, no nordeste indiano. O terremoto ocorreu às 15h56 do horário local, correspondente às 7h26 em Brasília.
Grande número de feridos em terremoto no Afeganistão
Além do alto número de mortos, as equipes de primeiros socorros registraram mais de 3,2 mil feridos. Segundo o Talibã, que governa o país desde 2021, o terremoto atingiu várias vilas na província de Kunar. Ao menos cinco tremores ocorreram na região depois do primeiro e mais forte abalo.
Como está localizado em um local cercado por falhas geológicas, onde as placas tectônicas indiana e eurasiana se chocam, o Afeganistão é frequentemente afetado por terremotos.
Com poucos recursos e grande parte das estradas da região danificadas, o Talibã solicitou ajuda à comunidade internacional para o resgate das vítimas. A Organização das Nações Unidas (ONU) no país afirmou estar prestando assistência emergencial aos afegãos.
Fonte: Metrópoles
Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 14 milhões
As seis dezenas do concurso 2.909 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.
O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 14 milhões.
O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.
O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.
PF e Receita apreendem 30 kg de cocaína escondidos em carga de açaí no Pará
Droga seria enviada para a Austrália; investigação busca identificar responsáveis pelo esquema
Uma operação conjunta da Polícia Federal (PF) e da Receita Federal resultou na apreensão de aproximadamente 30 quilos de cocaína neste domingo (31), no porto de Vila do Conde, em Barcarena, região metropolitana de Belém.
A droga foi localizada durante inspeção com o apoio da cadela farejadora K9 Isa. Segundo os agentes, o entorpecente estava escondido em um alojamento externo de um contêiner que transportava carga de açaí, com destino final à cidade de Sydney, na Austrália.
No total, foram encontrados 30 tabletes de cocaína, cada um pesando cerca de 1 quilo. O material foi apreendido e a Polícia Federal instaurou inquérito para investigar a origem da droga e identificar os envolvidos no esquema de tráfico internacional.
O que explica a desaceleração da economia no 2º trimestre? Entenda
Fatores como a queda dos investimentos e a retração já esperada do agronegócio contribuíram para o resultado
A economia brasileira registrou uma desaceleração no 2º trimestre deste ano em relação ao primeiro.
Segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgados nesta terça-feira (2), o PIB (Produto Interno Bruto) avançou 0,4% no período, contra uma alta de 1,3% – na base revisada – registrada nos três meses anteriores.
Alguns fatores como a queda dos investimentos e uma retração já esperada do agronegócio contribuíram para o resultado.
Queda dos investimentos
A Formação Bruta de Capital Fixo – que mede o aumento da capacidade produtiva de uma economia através dos investimentos – teve queda de 2,2% no segundo trimestre.
O dado é um dos fatores que contribuem para a desaceleração registrada entre abril e junho.
“Os investimentos interromperam uma sequência de seis trimestres consecutivos de crescimento. No atual cenário de juros elevados, a demanda por máquinas e equipamentos perdeu força, enquanto os investimentos em construção também apresentaram desaceleração”, avalia a FIESP em nota.
Agronegócio
Após ser um dos destaques do PIB do primeiro trimestre, o agronegócio apresentou uma variação negativa de 0,1% no dado divulgado nesta terça. Essa contração do setor se deve a fatores sazonais, como é o caso do fim do impacto da safra de milho e de soja.
Ainda assim, o setor segue contribuindo para a economia ao longo do ano.
“Na comparação interanual, a agropecuária subiu cerca de 10% no segundo trimestre. Então, uma dinâmica bastante forte do setor em meio à safra recorde de grãos, contribuindo bastante para o PIB total na primeira metade de 2025”, avalia Rodolfo Margato, economista da XP.
Consumo do governo
No segundo trimestre de 2025, o consumo do governo registrou uma queda de 0,6%. O indicador é despesa que a administração pública realiza para a aquisição de bens e serviços.
“A retração decorreu da menor expansão dos gastos na primeira metade do ano, influenciada pela aprovação tardia do orçamento em abril, pelo efeito calendário dos precatórios, concentrados no terceiro trimestre, e pelo menor ritmo de expansão dos benefícios sociais”, explica Rafael Perez, economista da Suno Research.
Avaliação
A avaliação que tem sido feita por economistas é de que o resultado do segundo trimestre reforça uma desaceleração da atividade econômica de forma gradual para os próximos meses.
“Os resultados do PIB do segundo trimestre confirmam nosso cenário de desaceleração da atividade doméstica ao longo de 2025, em linha com o aperto das condições monetárias… as atividades mais sensíveis ao crédito veem arrefecendo”, diz Margato.
Após a divulgação do dado, o Ministério da Fazenda informou que a estimativa de crescimento da economia brasileira para 2025 tem leve viés de baixa devido à desaceleração mais acentuada no segundo trimestre. Para este ano, o governo federal projeta PIB em 2,5%.
“O quadro geral reforça a tendência de desaceleração da economia nos próximos trimestres. A política monetária restritiva tende a impactar com mais força a atividade na segunda metade do ano, ao mesmo tempo em que o elevado endividamento das famílias, as incertezas fiscais e as turbulências externas podem adicionar riscos”, afirma Perez.
Fonte: CNN
