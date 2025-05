Afastado da CBF, Ednaldo perde apoio de 19 das 27 federações: “Virar a página”

O presidente do Rio Branco, Valdemar Neto, se reuniu por mais de duas horas nessa quarta, 14, no José de Melo, com a comissão técnica e os atletas do Sub-20 e fez cobranças com relação ao comportamento extracampo e ao futebol apresentado nos dois primeiros jogos do Estadual.

“Os atletas não tiveram o comportamento adequado no alojamento do clube e não iremos permitir esse tipo de atitude. O Rio Branco exige concentração total na disputa do Estadual e se esses problemas voltarem a ocorrer vamos dispensar os atletas envolvidos”, declarou Valdemar Neto.

Futebol abaixo

Valdemar Neto não gostou do futebol apresentado pelo Rio Branco nas partidas contra o Santa Cruz e Assermurb e espera a evolução da equipe nos próximos confrontos.

“Perdemos e ganhamos, mas o futebol foi abaixo nos dois jogos. O elenco ainda precisa de peças e vamos tentar trazer esses reforços”, afirmou o presidente.

